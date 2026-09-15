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Martes, 15 de septiembre de 2026
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Abelardo de la Espriella
Programa: La Mañana

Operativo clave contra el ELN: Gobierno de la Espriella rescata a ocho secuestrados en Colombia

septiembre 15, 2026
Por: Redacción NTN24
El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, envió un contundente mensaje tras la operación.

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