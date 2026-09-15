Abelardo de la Espriella Programa: La Mañana Operativo clave contra el ELN: Gobierno de la Espriella rescata a ocho secuestrados en Colombia septiembre 15, 2026 Por: Redacción NTN24 El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, envió un contundente mensaje tras la operación. También le puede interesar Abelardo de la Espriella Operativo clave contra el ELN: Gobierno de la Espriella rescata a ocho secuestrados en Colombia Álex Saab NTN24 estuvo dentro de la audiencia de Alex Saab en la que se declaró culpable de lavado de activos: esto fue lo que pasó Álex Saab Estuvimos en la audiencia de Alex Saab en la que se declaró culpable: esto fue lo que pasó Álex Saab "El régimen lo entregó sin un proceso de extradición": experto sobre el caso de Alex Saab Álex Saab Expectativa por declaratoria de culpabilidad que haría Alex Saab en EE. UU.: evitaría juicio por jurado Administración Trump Estados Unidos permite a sancionados por corrupción en PDVSA firmar y ejecutar contratos comerciales Compartir en: