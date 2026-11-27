El líder de la Asamblea Nacional, afín al régimen venezolano, afirmó en recientes declaraciones a los medios que no recuerda a González quien anunció que regresará al país.

Magalli Meda, coordinadora nacional de planificación y estrategia de Vente Venezuela, dijo en entrevista exclusiva con La Tarde de NTN24 que "en unos días vamos a tener a Edmundo González como presidente electo en Venezuela".

Meda en la entrevista reaccionó a un reciente pronunciamiento de Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional afín al régimen, en el que dijo que “no se acuerda” de quién es Edmundo González. “Quién es ese señor”, expresó el hermano de Delcy Rodríguez ante medios de comunicación.

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“Edmundo tiene garantizado su espacio en la historia de Venezuela”, expresó Meda en respuesta al pronunciamiento de Jorge Rodríguez.

La coordinadora nacional de planificación y estrategia de Vente Venezuela expuso que en este momento se está "construyendo un momento final para poder llegar a las elecciones presidenciales que terminen de abrir las puertas a la libertad y a la reconstrucción del país y por supuesto a la prosperidad de todos los venezolanos".

Meda señaló que "esto no ha terminado de pasar", en referencia a la esperanza que permanece viva en los venezolanos por lograr un cambio en Venezuela. "El país ha decidido confiar en María Corina", resaltó.

Para Meda es importante tener en cuenta que, "aunque la esperanza está a flor de piel", existe en este momento "una crisis económica real". "Esto es un proyecto que tiene años de construcción; venimos de 26 años de destrucción absoluta", apuntó.

Sobre las sensaciones, en particular, afirmó que está “en proceso de asumirlo, es muy emocionante”. “El primer día que regresé a Venezuela me recibieron las guacamayas muy cerquita”, recordó

Las Guacamayas, cabe resaltar, es el nombre como se le conoce al grupo de opositores políticos asilados en la embajada de Argentina en Caracas.

Meda también habló de las negociaciones entre representantes del régimen y diputados de la Asamblea Nacional de 2015. “Se está dando un proceso de negociaciones y hay mucha desinformación para los venezolanos”.

“Tenemos la mejor voluntad de que funcione”, afirmó, aunque confesó que hay miedo de que ese proceso se convierta en una herramienta para que Venezuela pierda la oportunidad de “recuperar la libertad”.