De la Espriella anuncia nuevo golpe en conjunto con la DEA a grupo que era comandado por ‘Bendito Menor’ y difunde imágenes de impactante hallazgo bajo tierra

Un golpe contundente a las finanzas y a la infraestructura logística de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra propinaron las fuerzas de seguridad en la zona rural de Santa Marta.

El golpe llega meses después de que la fuerza pública abatiera a alias ‘Bendito Menor’, uno de los líderes de la organización.

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En una operación conjunta entre la Policía Nacional, el Ejército de Colombia y la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), los uniformados localizaron y decomisaron una tonelada de clorhidrato de cocaína en las inmediaciones del Parque Nacional Natural Tayrona.

El alcaloide se encontraba oculto bajo tierra dentro de dos canecas industriales de gran capacidad, ubicadas en un punto estratégico de la costa caribeña utilizado por la estructura criminal para el acopio y posterior despacho marítimo del estupefaciente hacia el norte del continente.

“Seguimos con los golpes a las rentas criminales de los narcoterroristas. Vamos por todos los responsables de estas redes para neutralizar su capacidad logística y financiera”, afirmó el presidente Abelardo de la Espriella tras la consolidación del procedimiento de incautación y la destrucción del acopio ilegal.

El operativo no solo neutraliza el ingreso de millones de dólares a las arcas de esta organización al margen de la ley, sino que revalida la efectividad de los mecanismos de cooperación internacional en materia de inteligencia y lucha antinarcóticos.

La Fuerza Pública de Colombia mantendrá el despliegue de sus capacidades continentales e interinstitucionales en el norte del país, con el fin de garantizar la persecución implacable a las estructuras delictivas y el blindaje de las áreas protegidas de la patria.