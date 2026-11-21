Daniela Spanic, hermana gemela de la actriz venezolana Gaby Spanic, se vio involucrada en un accidente automovilístico.

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Esto, mientras se desplazaba por una carretera con destino a Toluca, en la zona central de México.

El percance también involucró a varios integrantes del equipo de trabajo de Daniela Spanic.

Según reportes, el incidente ocurrió el viernes 20 de noviembre, cuando viajaban para asistir a un evento organizado por AVIART.

Entre los acompañantes de Daniela se encontraban su representante, Rodrigo Fragoso, y el maquillista Yoico Rivera.

Tras lo sucedido, Spanic y los demás integrantes del equipo compartieron un video en redes sociales para informar sobre su estado de salud.

En el audiovisual, Spanic y sus colaboradores confirmaron que todos se encontraban a salvo.

La hermana de Gaby Spanic también publicó un mensaje en el que agradeció a Dios por haber salido ilesos del accidente.