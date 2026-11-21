Daniela Spanic, hermana gemela de Gaby Spanic, sufrió un accidente en una carretera de México: esto se sabe
Daniela Spanic, hermana gemela de la actriz venezolana Gaby Spanic, se vio involucrada en un accidente automovilístico.
Esto, mientras se desplazaba por una carretera con destino a Toluca, en la zona central de México.
El percance también involucró a varios integrantes del equipo de trabajo de Daniela Spanic.
Según reportes, el incidente ocurrió el viernes 20 de noviembre, cuando viajaban para asistir a un evento organizado por AVIART.
Entre los acompañantes de Daniela se encontraban su representante, Rodrigo Fragoso, y el maquillista Yoico Rivera.
Tras lo sucedido, Spanic y los demás integrantes del equipo compartieron un video en redes sociales para informar sobre su estado de salud.
En el audiovisual, Spanic y sus colaboradores confirmaron que todos se encontraban a salvo.
La hermana de Gaby Spanic también publicó un mensaje en el que agradeció a Dios por haber salido ilesos del accidente.