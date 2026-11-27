El presidente ejecutivo de la Federación Colombiana de Ganaderos, José Félix Lafaurie, durante el fin del Congreso Ganadero de este año, en Valledupar, ofreció detalles del encuentro que mantuvo con el senador y excandidato presidencial Iván Cepeda por cuenta del que recibió un duro pronunciamiento por parte del presidente Abelardo de la Espriella.

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“El senador Cepeda no estaba invitado de manera singular, no estuvo en ningún panel, no se subió a esta tarima”, afirmó Lafaurie.

El dirigente gremial aseguró que recibió a Cepeda como corresponde hacerlo cuando “alguien deseable o indeseable llega a su casa”.

Lafaurie, esposo de la también excandidata presidencial María Fernanda Cabal, se pronunció luego de que su encuentro con Cepeda generara una dura reacción de De la Espriella.

Luego de que se difundiera fotografías del encuentro, el presidente afirmó que “José Félix Lafaurie teje alianzas con Iván Cepeda —el cómplice de los verdugos de los ganaderos, el derrotado que no acepta el mandato del Pueblo— con el único fin de proteger décadas de privilegios disfrazados de interés gremial”.

“Quien es capaz de contemporizar con los enemigos de la República para aferrarse a sus prebendas no representa a los ganaderos, se representa a sí mismo”, expresó.

Además, indicó que su “Gobierno no necesita intermediarios para hablar con los ganaderos ni con los ciudadanos: interactúa directamente, sin contar con aquellos que están dispuestos a vender a sus agremiados a su verdugo sin siquiera ruborizarse”.

“De ahora en adelante, la política pública del sector ganadero y del campo se definirá de frente, con los productores y con el país, sin la mediación de quien ha demostrado estar dispuesto a aliarse con quien atenta contra la propiedad, la vida y el orden republicano”, mencionó.

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Y afirmó que “tener convergencias y montar pantomimas democráticas con el aliado de quienes durante décadas secuestraron, extorsionaron y asesinaron impunemente a los mismos ganaderos que el gremio dice representar, no es diálogo”.

“Sentarse a manteles con quien pretende socavar la democracia, desconoce el veredicto popular y sueña con imponer por otras vías lo que las urnas le negaron, ¡es complicidad!”, cerró en un duro mensaje contra Lafaurie, tradicional aliado de sectores que votaron por De la Espriella.

En la última elección presidencial De la Espriella superó en votos a Iván Cepeda en la segunda vuelta.