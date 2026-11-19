La sombra de corrupción: Polémica presencia del empresario Alejandro Betancourt durante visita de Pete Hegseth a Venezuela

Durante la visita del secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, a Venezuela, el polémico empresario venezolano Alejandro Betancourt, quien hizo parte de la comitiva del régimen a cargo de Delcy Rodríguez, fue uno de los hombres que hizo presencia en los diferentes escenarios en los que hizo presencia el funcionario norteamericano.