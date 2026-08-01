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Sábado, 01 de agosto de 2026
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Donald Trump

Donald Trump publica nuevamente imagen del mapa de Venezuela pintado como el "estado 51" de Estados Unidos

agosto 1, 2026
Por: Redacción NTN24
Donald Trump | Foto: EFE-Truth Social
Donald Trump | Foto: EFE-Truth Social
Esta no es la primera vez que el jefe de Estado hace una publicación insinuando que convertirá a la nación caribeña en parte de la Unión Americana.

Mientras se da la primera mesa de negociación entre el régimen venezolano y un sector de la oposición este sábado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, vuelve a causar polémica en relación al país sudamericano.

En su cuenta en Truth Social, el mandatario publicó una controversial fotografía en la que se ve el mapa de Venezuela pintado con la bandera de Estados Unidos.

Junto a la imagen escribió el mensaje: "Estado 51", refiriéndose así a la anexión del país sudamericano a Estados Unidos.

Sin embargo, esta no es la primera vez que el jefe de Estado hace una publicación insinuando que convertirá a la nación caribeña en parte de la Unión Americana.

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En mayo de este año, Trump publicó la misma fotografía con la misma frase de "Estado 51", esto tras haber dicho durante una entrevista con Fox News que estaba considerando seriamente convertir a Venezuela en "el estado 51 de Estados Unidos".

Para ese entonces, la encargada del régimen venezolano, Delcy Rodríguez, comentó que "jamás" Venezuela ha considerado ser el estado 51 de la Unión Americana.

La publicación de Trump llega justo cuando su administración tutela por primera vez una mesa de negociaciones entre el régimen venezolano y un sector de la oposición encabezada por Dinorah Figuera.

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