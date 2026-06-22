"Vamos a esperar a que termine el conteo": presidente de México se abstuvo de felicitar a Abelardo de la Espriella por triunfo en elecciones en Colombia

El preconteo de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia, emitidas por la Registraduría Nacional, tras el 99.99% de mesas informadas, ha dado como vencedor a Abelardo de la Espriella, quien con una votación de 12.959.542 derrotó al candidato de gobierno Iván Cepeda, quien obtuvo 12.708.712 sufragios.

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Tras el triunfo de Abelardo, varios mandatarios de la región han enviado un mensaje de felicitaciones a De la Espriella.

Frente a este tema, en su rueda de prensa matutina, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se pronunció y dejó claro que, de momento, antes de emitir un mensaje, su Gobierno guardará por los resultados finales de los escrutinios.

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“La elección en Colombia, vamos a esperar a que termine el conteo. Este es un conteo preliminar y, como siempre hacemos en México, esperamos a que ya venga el conteo definitivo, que incluso puede llegar a los primeros días de agosto”, expresó Sheinbaum este lunes.

Aunque varios dirigentes del continente han expresado su apoyo y felicitaciones a Abelardo de la Espriella, la mandarina reiteró que van “a esperar para felicitar a quien haya obtenido el triunfo finalmente”. Esto teniendo en cuenta que aún no se han entregado los resultados del escrutinio.

Cabe destacar que, dentro de los presidentes con peso en la región que se han mantenido herméticos respetados a los comicios presidenciales de Colombia se encuentra los de México y Brasil.

Entre tanto, otros mandatarios como Donald Trump de los Estados Unidos, Javier Milei de Argentina, Rodrigo Paz Pereira de Bolivia, por destacar algunos, le han manifestado su apoyo a De la Espriella de cara a su futuro gobierno.

“La mayoría de los colombianos eligieron el camino de la libertad económica, la prosperidad, la seguridad implacable y decirle BASTA al crimen organizado transnacional y al narcotráfico”, dijo Milei por medio de su cuenta de X.

Paz Pereira, por esa misma red social, manifestó: "Nuestra región avanza con paso firme hacia un nuevo tiempo de libertad, democracia y progreso" Desde Bolivia le deseamos éxito en la gran responsabilidad que asume; Seguiremos trabajando juntos por la integración y el bienestar de nuestros pueblos”.

Por su parte, el presidente Donald Trump, por medio de su plataforma Truth Social, declaró: "¡Felicito a 'El Tigre'!", como se conoce a De la Espriella.