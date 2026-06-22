"Que se comporte como un demócrata": expresidente mexicano Vicente Fox a Petro tras resultados de las elecciones en Colombia

Colombia vivió una nueva jornada electoral este domingo 21 de junio y eligió al nuevo presidente de la nación para el periodo 2026-2030.

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De acuerdo con datos de la Registraduría Nacional, el candidato Abelardo de la Espriella logró el 49,66% de los votos frente al 48,70% de su rival Iván Cepeda, convirtiéndose en el ganador de la jornada.

El preconteo de la entidad encargada del proceso electoral indica que De la Espriella obtuvo 12.959.542 votos, mientras que Cepeda el 12.708.712 de los sufragios.

Así las cosas, el candidato de derecha se convierte en el ganador de las elecciones con una ventaja de más de 250.000 votos frente a su rival de izquierda.

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En entrevista con NTN24, el expresidente mexicano Vicente Fox analizó los resultados de los comicios e indicó que “es claro el triunfo” del candidato en Colombia, pese a la corta diferencia de votos.

“Este triunfo viene de la votación del exterior, viene de aquellos ciudadanos que abandonaron su país en busca de mejores oportunidades y en busca de desarrollo (...) Es curioso, pero esa gente que ha salido del país por esa razón es la que está haciendo la diferencia en esta votación”, comentó.

Y añadió: “En democracia y en libertad todos los votos cuentan”.

Por otro lado, el exmandatario mexicano se refirió al papel del presidente Gustavo Petro frente a la jornada y pidió al mandatario que “no revuelva las aguas”.

“Que se comporte como un demócrata. (...) En una democracia con un solo voto basta para ganar una elección (...) vemos que Abelardo tiene 250 mil votos a su favor”, indicó.