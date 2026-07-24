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Venezuela

Pequeño pueblo costero venezolano enfrenta daños severos tras terremotos: 60 viviendas siguen inhabitables

julio 24, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
Daños provocados por los terremotos en La Guaira, Venezuela - Fotos: EFE
Daños provocados por los terremotos en La Guaira, Venezuela - Fotos: EFE
Los sismos también amenazan edificaciones coloniales y obligaron a trasladar misas mientras los vecinos esperan soluciones.

Los terremotos registrados el pasado 24 de junio dejaron 60 viviendas habitables en Choroní, estado Aragua, y se encuentra bajo amenaza parte del patrimonio arquitectónico de esta localidad venezolana, según información publicada por Crónica Uno.

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Entre los inmuebles afectados hay 16 edificaciones de valor colonial, algunas con más de 200 años de antigüedad. A estas se le añadirán otras 44 viviendas que se encuentran en zonas agrícolas que fueron clasificadas en código rojo, debido a la gravedad de los daños y al riesgo de colapso.

La emergencia alteró la vida cotidiana de los habitantes. Las misas se hacen actualmente en la plaza y un ambulatorio improvisado el cual se encarga de las necesidades de salud de la comunidad, esto a la vez que los vecinos tratan de reparar por cuenta propia algunos daños ocasionados por los movimientos telúricos.

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José Gerardo Rojas, encargado de dos casas coloniales afectadas, le dijo aa Crónica Uno que una de las estructuras en este momento es habitable y está en proceso de reconstrucción . De igual forma advirtió que muchas edificaciones requieren ser apuntaladas con urgencia para disminuir el riesgo de derrumbe.

Aunque la Alcaldía de Girardot ha desplegado cuadrillas para retirar escombros y ha entregado materiales de construcción, los habitantes consideran que la respuesta es insuficiente frente a la magnitud de la emergencia. La comunidad reclama un plan que incluya evaluaciones estructurales, reforzamiento de las viviendas y atención para las familias que perdieron sus hogares o no pueden regresar a ellos.

El panorama también crea preocupación por la conservación del patrimonio histórico de Choroní. Las edificaciones coloniales tienen consigo protección como bienes culturales , por lo que cualquier intervención debe realizarse después de un diagnóstico técnico y contar con autorización del Instituto del Patrimonio Cultural (IPC).

Hasta el momento, según el reporte de Crónica Uno, el IPC no ha informado acerca de un pronunciamiento oficial sobre las estructuras afectadas.

Además de las 60 viviendas clasificadas en código rojo, hay 126 edificaciones que tienen daños moderados y fueron ubicadas en código amarillo. Pese a que su estabilidad estructural no estaría comprometida, requerirá reparaciones.

A un mes de los terremotos, decenas de familias se mantienen en situación de vulnerabilidad ya su vez, Choroní tiene el desafío de reconstruir sus viviendas y preservar el patrimonio arquitectónico que caracteriza a esta localidad de Aragua.

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