La Francia de Mbappe sigue demostrando por qué es favorito a ganarse el Mundial tras eliminar a Marruecos

Kylian Mbappe no le pierde la pista a Lionel Messi en la tabla de goleadores tanto en este Mundial como en el histórico y gracias a su anotación, abrió el camino para que Francia derrotara a Marruecos 2-0 y avanzara a las semifinales del Mundial. El segundo lo hizo Dembelé.

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Tras desperdiciar un penal, atajado por Yassine Bounou (28'), el capitán galo marcó un gol de alta factura en el 60' y Ousmane Dembélé amplió la cuenta seis minutos más tarde con un chute desde fuera del área.

Mbappé, de 27 años, empató a Lionel Messi como artillero del certamen con ocho dianas. Está una por debajo del astro argentino (21 tantos) en la tabla de artillería histórica.

Ousmane Dembélé amplió la cuenta seis minutos más tarde con un chute desde fuera del área que sepultó a los Leones del Atlas, una selección que en los últimos años ganó el rol de actor protagónico del planeta fútbol.

Los Bleus chocaron una y otra vez con los reflejos de Bounou, vital para que el equipo marroquí se mantuviera con vida hasta las anotaciones de dos de los tres integrantes del temible tridente francés, que completa Michael Olise.

Francia jugará la semifinal el martes en Dallas contra España o Bélgica, que chocan el viernes en Los Ángeles.