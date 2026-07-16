Trump dice que la CIA comprobó que el régimen de Maduro alteró los totales de los votos en elecciones de 2020 en Venezuela

Este jueves, el presidente Donald Trump brindó un discurso televisado en el que puso el foco en supuestos riesgos electorales en Estados Unidos, al tiempo que denunció la manipulación del régimen venezolano en las elecciones parlamentarias de 2020.

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El mandatario norteamericano apuntó contra China por supuestamente haber adquirido ilícitamente 220 millones de archivos de votantes nortemericanos que incidieron en las elecciones de 2020 cuando resultó electo Joe Biden mientras él aspiraba a la reelección.

"A lo largo de varios años, comenzando durante el ciclo electoral de 2020, la República Popular China llevó a cabo lo que se considera la mayor filtración de datos electorales de la historia", dijo Trump en un discurso televisado desde la Casa Blanca.

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“Es una ciberamenaza y mucha gente se pregunta si es posible cambiar los resultados de las elecciones en estas terribles máquinas”, declaró.

En ese sentido, dio a conocer que el régimen venezolano, en cabeza de Nicolás Maduro, manipuló digitalmente las votaciones parlamentarias de diciembre 2020 en el que la dictadura terminó sumando mayorías en la Asamblea Nacional.

“La CIA ha tenido reportes de un plan, por ejemplo, para favorecer al régimen de Maduro en Venezuela. Hubo intentos en 2020 de amañar sus propias elecciones en Venezuela y fue lo que sucedió”, indicó Trump.

“Se alteró digitalmente la suma de los votos de manera indetectable incluso bajo una auditoría”, agregó.

A su vez, señaló que “hay que garantizar que nuestro propio sistema nunca pueda sufrir esta clase de vulnerabilidad”, en referencia a las elecciones de medio término de noviembre próximo.