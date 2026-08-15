Abelardo de la Espriella exige revisión inmediata de nombramientos a la ministra Alexandra Falla dentro de su equipo
A través de una instrucción pública emitida a la ministra Alexandra Falla, el presidente, Abelardo de la Espriella, solicitó revisar de manera inmediata y rigurosa los procesos de nombramiento que se adelantan dentro de su equipo de trabajo.
El jefe de Estado instó a la titular de la cartera a verificar de forma exhaustiva los antecedentes, ejecutorias y actuaciones de todas las personas que aspiren a integrar la nómina de la administración nacional.
En su mensaje, de la Espriella fue enfático en señalar que el desempeño en la función pública requiere de los más altos estándares éticos y profesionales.
“Si encuentra situaciones incompatibles con nuestros principios y lineamientos, proceda de conformidad. Los cargos públicos exigen coherencia, idoneidad y compromiso absoluto en el país” instruyó el mandatario.
El llamado se da en el marco de la estructuración del equipo gubernamental y refuerza la línea de control previo para evitar cuestionamientos sobre el perfil de los funcionarios que asumen responsabilidades en el sector público.