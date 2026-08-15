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Sábado, 15 de agosto de 2026
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Abelardo de la Espriella

Abelardo de la Espriella exige revisión inmediata de nombramientos a la ministra Alexandra Falla dentro de su equipo

agosto 15, 2026
Por: Redacción NTN24
El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella y la primera dama Ana Lucia Pineda- Foto: EFE
El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella y la primera dama Ana Lucia Pineda- Foto: EFE
El mandatario colombiano solicitó verificar con rigurosidad los antecedentes de los que aspiren a ocupar cargos en el equipo. del ministerio.

A través de una instrucción pública emitida a la ministra Alexandra Falla, el presidente, Abelardo de la Espriella, solicitó revisar de manera inmediata y rigurosa los procesos de nombramiento que se adelantan dentro de su equipo de trabajo.

El jefe de Estado instó a la titular de la cartera a verificar de forma exhaustiva los antecedentes, ejecutorias y actuaciones de todas las personas que aspiren a integrar la nómina de la administración nacional.

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En su mensaje, de la Espriella fue enfático en señalar que el desempeño en la función pública requiere de los más altos estándares éticos y profesionales.

Si encuentra situaciones incompatibles con nuestros principios y lineamientos, proceda de conformidad. Los cargos públicos exigen coherencia, idoneidad y compromiso absoluto en el país” instruyó el mandatario.

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El llamado se da en el marco de la estructuración del equipo gubernamental y refuerza la línea de control previo para evitar cuestionamientos sobre el perfil de los funcionarios que asumen responsabilidades en el sector público.

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