De La Espriella mostró impactante video de traslado que ordenó de peligrosos criminales: imágenes se asemejan a algunas difundidas por Bukele

A través de sus redes sociales, el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, insistió en su política de seguridad, la cual gira y se enfoca en proteger las regiones del país de las estructuras criminales, con el “imperio de la ley y de la fuerza”.

En medio de esa estrategia, el mandatario colombiano publicó en sus redes sociales un impactante video, que muchos aseguran que es al estilo Bukele, sobre el traslado que ordenó de señalados peligrosos criminales.

“Bajo mi orden directa, trasladamos de manera inmediata a 20 delincuentes de alta peligrosidad desde las cárceles de Barranquilla hacia distintos centros penitenciarios del país”, aseguró.

Asimismo, el presidente indicó que el orden no lo negocia y que a los delincuentes les caerá con todo el peso de la ley.

“El orden no lo negocio con criminales: lo garantizo con la fuerza legítima, contundente y demoledora del Estado”, manifestó.

Del mismo modo, indicó que los privilegios en su mandato se acabarían y que, sea a donde sea, va a poner tras las rejas a quienes hagan de su vida una vida delictiva.

“Les acabé los privilegios, el control criminal tras las rejas y las oficinas del delito desde donde pretendían extorsionar, amenazar y sembrar miedo entre la gente trabajadora”, detalló.

Sumado a ello, destacó: “Y que no quede ninguna duda: voy por todos. Por los cabecillas, por los extorsionistas, por los sicarios y por quienes pretendan desafiar la autoridad. No importa dónde estén ni desde dónde operen: el Estado los va a perseguir y la justicia los va a alcanzar”.

En el mismo sentido, Abelardo De La Espriella indicó que, mientras él sea presidente, mostrará quién manda.

“Mientras yo sea presidente, los criminales no impondrán sus reglas. Aquí manda el Estado, manda la autoridad y manda la ley”, subrayó De La Espriella.

En otro mensaje, el jefe de Estado manifestó que, en 24 horas, se han logrado 51 capturas, dato que es clave recalcar para enfatizar la medida que el presidente ha reiterado desde campaña: combatir la delincuencia.

“La ofensiva contra el crimen no se detiene. Solo en las últimas 24 horas, nuestra Fuerza Pública logró 51 capturas, incautó 14 armas de fuego y 317 municiones, destruyó 7 laboratorios para el procesamiento de pasta base de coca y golpeó estructuras de minería ilegal”, agregó.

Finalmente, en este mismo mensaje indicó que, en lo que lleva de Gobierno, van más de 8 mil capturas y que esto ha afectado a 21 cabecillas.

“Desde el 7 de agosto llevamos 8.424 capturas, hemos afectado a 21 cabecillas e incautado 31.174 kilos de estupefacientes, incluidos 13.669 kilos de cocaína. Los criminales deben entenderlo: los vamos a perseguir sin descanso, vamos a destruir sus economías ilícitas y a recuperar el control de cada territorio de Colombia”, afirmó el presidente de la República.