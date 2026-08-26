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Miércoles, 26 de agosto de 2026
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Abelardo de la Espriella

Abelardo De La Espriella destaca más de 8 mil capturas en lo que va de su Gobierno: "Los vamos a perseguir sin descanso"

agosto 26, 2026
Por: Redacción NTN24
Presidente de la República de Colombia, Abelardo De La Espriella | EFE
Presidente de la República de Colombia, Abelardo De La Espriella | EFE
Asimismo, el presidente aseguró que van más de 13 mil kilos de cocaína incautados y que se ha afectado a 21 cabecillas.

El presidente Abelardo De La Espriella destacó grandes logros en materia de seguridad desde que llegó a la Presidencia el pasado 7 de agosto. Lo hace y, según él, lo seguirá realizando porque la seguridad fue una de sus principales promesas de campaña.

Este martes, 25 de agosto, el mandatario insistió en que “la ofensiva contra el crimen no se detiene” y reportó nuevas cifras favorables para su administración en lo que va del mes de agosto.

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Solo en las últimas 24 horas, nuestra Fuerza Pública logró 51 capturas, incautó 14 armas de fuego y 317 municiones, destruyó 7 laboratorios para el procesamiento de pasta base de coca y golpeó estructuras de minería ilegal”, informó el presidente.

Asimismo, el presidente aseguró que, en lo que lleva de Gobierno, ya van más de 8 mil capturas y más de 13 mil kilos de cocaína incautados.

Llevamos 8.424 capturas, hemos afectado a 21 cabecillas e incautado 31.174 kilos de estupefacientes, incluidos 13.669 kilos de cocaína”, afirmó.

En el mismo sentido, afirmó que desde su mandato va a recuperar la seguridad en el territorio nacional y va a enfrentar las acciones ilegales.

Los vamos a perseguir sin descanso, vamos a destruir sus economías ilícitas y a recuperar el control de cada territorio de Colombia”, aseveró.

Uno de los principales objetivos de De La Espriella es reducir el número de extorsiones desde las cárceles del país. Por eso, informó este martes, 25 de agosto, que ordenó al Inpec poner fin a las zonas de confort para quienes pretendan seguir delinquiendo desde las cárceles.

Por orden mía, directamente, el Inpec está poniendo fin a las zonas de confort de quienes pretenden seguir delinquiendo desde las cárceles”, dijo.

Del mismo modo, informó que se ordenó el traslado de presos desde Barranquilla a Bogotá y que, en los próximos días, serían llevados a diferentes cárceles del país.

Ordené el traslado a establecimientos penitenciarios de Bogotá de 20 personas privadas de la libertad que estaban recluidas en Barranquilla”, indicó.

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Según el presidente, diez de estos bandidos se encontraban “detenidos” en estaciones de Policía y otros diez en la Cárcel Distrital de Alto Poder Criminal de Barranquilla.

En el listado de trasladados aparecen Rodrigo Javier Pantoja Linero, alias Rodrigo o El Gamo, de Los Pepes; Brayan Camilo Lobo Guerrero, alias El Lobo o Comandante Gabino, de Los Costeños; Fabio Andrés Diazgranados Pallares, alias Caballo, de Los Costeños; Adrián Hernán Guerrero Peña, alias El Miquito, de Los Costeños; Erick Fabián Molina Mendoza, señalado como integrante de Los Pepes; Carlos Mario Polo Pérez, alias Pastel; Jesús Andrés Arrieta Mercado, alias Makelele; Andrés Felipe Londoño Cáceres, alias Chocolate; José Eulises Flórez Blanco, alias Ñeco; José Luis Barrios Álvarez, alias El Huequito; Dairo Luis García Quintero, alias El Pequeño; y Wuainer Jesús Altamar Medina, alias El Gordo Pan, entre otros.

Finalmente, cabe recordar que una de las primeras decisiones que tomó De La Espriella cuando se posesionó fue ordenar el traslado de 117 internos de alto perfil de las cárceles que habían protagonizado todo tipo de actos en contra de lo establecido por la ley.

En la lista se destacaban la influenciadora y empresaria Daneidy Barrera Rojas, más conocida como Epa Colombia, condenada por los destrozos a una estación de TransMilenio en medio del paro nacional; así como alias Douglas, Carlos Pesebre y Fritanga.

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