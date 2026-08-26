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Miércoles, 26 de agosto de 2026
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Abelardo de la Espriella

Abelardo De La Espriella autorizó más de 30 extradiciones y reafirmó su lucha contra el crimen: "Continuaré haciéndolo con absoluta determinación"

agosto 26, 2026
Por: Redacción NTN24
Presidente de la República de Colombia, Abelardo De La Espriella - EFE
Presidente de la República de Colombia, Abelardo De La Espriella - EFE
Con este anuncio, el presidente busca marcar desde el comienzo de su administración una política de mayor presión contra el crimen organizado y utilizar la extradición como una de las herramientas de cooperación judicial internacional.

El presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, aseguró que durante sus primeros 16 días de Gobierno ha firmado más de 30 extradiciones y advirtió que mantendrá una política de mano firme contra las organizaciones criminales.

En 16 días de Gobierno he firmado más de 30 extradiciones y continuaré haciéndolo con absoluta determinación”, afirmó el mandatario en una publicación en su cuenta de X.

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En el mismo mensaje, sostuvo que para los criminales “no habrá refugio, privilegios ni contemplaciones” y aseguró que la seguridad del país se defenderá con “carácter, autoridad y mano firme”.

La publicación está acompañada por un video en el cual se observa al presidente revisando documentos en una mesa de trabajo y hablando acerca de los mecanismos de cooperación internacional, en una imagen que busca mostrar la gestión directa de las decisiones relacionadas con su política de seguridad y lucha contra el crimen.

Aunque el mandatario habla de más de 30 extradiciones firmadas, no se ha divulgado hasta ahora un listado oficial de las personas involucradas ni se ha informado que las más de 30 entregas ya se hayan materializado.

En Colombia, la extradición comprende distintas etapas y, en los casos que siguen el trámite ordinario, intervienen la Corte Suprema de Justicia y, posteriormente, el Gobierno Nacional. El Ministerio de Justicia explicó este año, por ejemplo, que en el caso de alias ‘Pipe Tuluá’, la Corte Suprema emitió concepto favorable en noviembre de 2025, el Gobierno concedió la extradición en enero de 2026 y la entrega a Estados Unidos se hizo efectiva en febrero.

El anuncio se produce mientras la nueva administración refuerza su estrategia contra las estructuras criminales. Este 25 de agosto, la Presidencia informó que De La Espriella ordenó el traslado de 20 personas privadas de la libertad desde Barranquilla hacia establecimientos penitenciarios de Bogotá, con el argumento de impedir que continúen coordinando actividades criminales desde las cárceles.

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Asimismo, cabe resaltar que el Gobierno anterior dejó un antecedente en materia de cooperación judicial internacional. El Ministerio de Justicia reportó que, entre el 7 de agosto de 2022 y el 30 de abril de 2026, se hicieron efectivas 873 extradiciones durante la administración de Gustavo Petro, con Estados Unidos como principal destino, con 566 entregas.

Finalmente, con este anuncio, De La Espriella busca marcar desde el comienzo de su administración una política de mayor presión contra el crimen organizado y utilizar la extradición como una de las herramientas de cooperación judicial internacional.

Por ahora, el dato de más de 30 extradiciones corresponde al balance entregado por el propio presidente y queda pendiente conocer oficialmente los nombres, países requirentes y estado de cada uno de los procesos.

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