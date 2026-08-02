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Domingo, 02 de agosto de 2026
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Posesión Abelardo de la Espriella

Abelardo De La Espriella designó a la nueva ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación: era el último nombramiento faltante

agosto 2, 2026
Por: Redacción NTN24
Abelardo De La Espriella designó a la ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación - EFE
Abelardo De La Espriella designó a la ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación - EFE
Fue elegida del Banco de Talentos de la “Patria Milagro”, plataforma digital de reclutamiento creada por el gobierno electo (2026-2030) para recolectar hojas de vida.

El próximo 7 de agosto se llevará a cabo en Cali la ceremonia de posesión del presidente electo, Abelardo De La Espriella, evento en el que se oficializará el fin del Gobierno Petro.

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En medio de la agitada agenda de trabajo que adelanta en los últimos días, De La Espriella citó a todo su gabinete de ministros designados a un primer retiro espiritual.

Este encuentro se llevó a cabo en Barranquilla, según se detalló en un comunicado de prensa del equipo de comunicaciones del presidente electo.

Cabe resaltar que Abelardo De La Espriella ya tenía designado casi todo su gabinete. El único nombramiento que faltaba era el del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Este 2 de agosto, el presidente electo, por medio de una pronunciación en redes sociales, realizó este anuncio y designó a Claudia Benavides Salazar.

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Benavides fue elegida entre los postulados del Banco de Talentos de la “Patria Milagro”. Es ingeniera industrial, magíster en creatividad e innovación y doctora en competitividad y sostenibilidad.

Finalmente, cabe destacar que este nombramiento completa el equipo de trabajo del presidente electo.

Estos son los ministerios antes confirmados:

  • Interior: Rodrigo Lara Restrepo
  • Hacienda: Miguel Gómez Martínez
  • Relaciones exteriores: Omar Bula Escobar
  • Justicia: Iván Cancino
  • Defensa: general (r) Jorge Eduardo Mora López
  • Educación: Viviane Morales
  • Ambiente: Fabio Arjona
  • Transporte: Elsa Noguera
  • Comercio, Industria y Turismo: Mauricio Gómez Amín
  • Vivienda: Jaime Andrés Beltrán
  • Agricultura: Indalecio Dangond Baquero
  • Minas y Energía: María Nohemí Arboleda
  • Deporte: Juliana Gutiérrez
  • TIC: Alexandra Falla Zerrate
  • Cultura: Paola Holguín Moreno
  • Trabajo: Natalia López
  • Salud: Ana María Vesga

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