Duro debut para Camila Osorio en el US Open: se enfrentará a la N.° 1 del mundo, Aryna Sabalenka

La tenista colombiana Camila Osorio N°58 del ranking WTA se enfrentará a la bielorrusa Aryna Savalenka, actual número uno del mundo, en la primera ronda del Abierto de Estados Unidos, según el cuadro principal sorteado este jueves.

El duelo representa un desafío de alta exigencia para la raqueta cafetera, pues Sabalenka llega al torneo neoyorquino como la vigente campeona, en caso de avanzar a la segunda ronda, la ganadora del choque entre Osorio y la líder del escalafón se medirá ante la vencedora del cruce entre la mexicana Renata Zarazúa N°17 y una tenista procedente del cuadro de clasificación.

El sorteo del torneo de Nueva York trazó el camino de las principales figuras y de las representantes latinoamericanas e hispanohablantes.

Representación colombiana: Junto a Osorio, la antioqueña Emiliana Arango (n.º 84) iniciará su participación en la primera fase frente a la china Xinyu Wang (n.º 41).

​Participación española: Paula Badosa debutará ante la australiana Daria Kasatkina (n.º 59), Jessica Bouzas (n.º 105) jugará contra la checa Darja Vidmanova (n.º 90) con una posible cita en segunda ronda ante Elena Rybakina (n.º 2), Cristina Bucsa enfrentará a Sara Bejlek (n.º 29) y Kaitlin Quevedo se medirá con la belga Elise Mertens (n.º 24).

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Viejas glorias y figuras: La estadounidense Venus Williams, invitada a sus 46 años por la organización, podría ser la rival de Jessica Pegula (n.º 3) en segunda ronda. En la parte baja del cuadro coinciden la polaca Iga Swiatek, la local Coco Gauff y la japonesa Naomi Osaka.

El cuadro principal del US Open iniciará el 30 de agosto, mientras que la final del torneo femenino está programada para el 12 de septiembre, esta edición marcará un hito económico en el tenis profesional al entregar 108 millones de dólares en su bolsa total de premios.

Los campeones individuales de las categorías masculina y femenina recibirán 5,5 millones de dólares cada uno, la cifra más alta otorgada en la historia del los torneos de Grand Slam.