NTN24
Jueves, 27 de agosto de 2026
Jueves, 27 de agosto de 2026
Tenis

Duro debut para Camila Osorio en el US Open: se enfrentará a la N.° 1 del mundo, Aryna Sabalenka

agosto 27, 2026
Por: Redacción NTN24
Aryna Sabalenka y María Camila Osorio-Foto: EFE ilustrada
Aryna Sabalenka y María Camila Osorio-Foto: EFE ilustrada
La tenista colombiana se medirá en el estreno del Abierto de Estados Unidos ante la número uno del mundo.

La tenista colombiana Camila Osorio N°58 del ranking WTA se enfrentará a la bielorrusa Aryna Savalenka, actual número uno del mundo, en la primera ronda del Abierto de Estados Unidos, según el cuadro principal sorteado este jueves.

El duelo representa un desafío de alta exigencia para la raqueta cafetera, pues Sabalenka llega al torneo neoyorquino como la vigente campeona, en caso de avanzar a la segunda ronda, la ganadora del choque entre Osorio y la líder del escalafón se medirá ante la vencedora del cruce entre la mexicana Renata Zarazúa N°17 y una tenista procedente del cuadro de clasificación.

El sorteo del torneo de Nueva York trazó el camino de las principales figuras y de las representantes latinoamericanas e hispanohablantes.

Representación colombiana: Junto a Osorio, la antioqueña Emiliana Arango (n.º 84) iniciará su participación en la primera fase frente a la china Xinyu Wang (n.º 41).

​Participación española: Paula Badosa debutará ante la australiana Daria Kasatkina (n.º 59), Jessica Bouzas (n.º 105) jugará contra la checa Darja Vidmanova (n.º 90) con una posible cita en segunda ronda ante Elena Rybakina (n.º 2), Cristina Bucsa enfrentará a Sara Bejlek (n.º 29) y Kaitlin Quevedo se medirá con la belga Elise Mertens (n.º 24).

o

Viejas glorias y figuras: La estadounidense Venus Williams, invitada a sus 46 años por la organización, podría ser la rival de Jessica Pegula (n.º 3) en segunda ronda. En la parte baja del cuadro coinciden la polaca Iga Swiatek, la local Coco Gauff y la japonesa Naomi Osaka.

El cuadro principal del US Open iniciará el 30 de agosto, mientras que la final del torneo femenino está programada para el 12 de septiembre, esta edición marcará un hito económico en el tenis profesional al entregar 108 millones de dólares en su bolsa total de premios.

o

Los campeones individuales de las categorías masculina y femenina recibirán 5,5 millones de dólares cada uno, la cifra más alta otorgada en la historia del los torneos de Grand Slam.

Temas relacionados:

Tenis

María Camila Osorio

Aryna Sabalenka

US Open

Nueva York

Deportes

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Una perseguida por Chávez y la otra por Maduro: los indignantes casos de dos juezas víctimas de un mismo régimen opresor

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Están cambiando las cosas en Colombia”: Exfiscal Francisco Barbosa sobre el gobierno de De la Espriella

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Estados Unidos endurece sus controles migratorios: la solicitud de visas y asilo será más rigurosa

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

Perkins Rocha cumple dos años de detención arbitraria bajo la dictadura de Venezuela

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Abelardo de la Espriella unirá fuerzas con Daniel Noboa para luchar contra el crimen en Colombia y Ecuador

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Poder no es lo mismo que grandeza: así es como China ha confundido "miedo con legitimidad"

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

El fenómeno de El Niño acelera su desarrollo y podría llevar al planeta a nuevos récords de calor, advierten expertos

Ver más

Videos

Ver más
Francisco Barbosa, exfiscal general de Colombia / FOTO: EFE
Colombia

“Están cambiando las cosas en Colombia”: Exfiscal Francisco Barbosa sobre el gobierno de De la Espriella

Seguridad

"Colombia es vital para la ecuación de seguridad del hemisferio": experto en temas de seguridad

Diosdado Cabello - Foto EFE
Carlos Ocariz

"Diosdado Cabello busca generar ruido y caos dentro de la oposición": Carlos Ocariz ante señalamientos del número dos del régimen

EEUU estaría buscando participación en reservas petroleras de Venezuela - Foto de referencia: Canva
Petróleos de Venezuela

EEUU estaría buscando su participación en reservas petroleras de Venezuela: expertos analizan

Daniel Noboa y Abelardo de la Espriella / FOTO: EFE
Abelardo de la Espriella

Abelardo de la Espriella unirá fuerzas con Daniel Noboa para luchar contra el crimen en Colombia y Ecuador

Más de Deportes

Ver más
Gianni Infantino, presidente de la FIFA / FOTO: AFP
Gianni Infantino

País sudamericano se convierte en el primero en pronunciarse a favor de Infantino en la FIFA: "Propició una transformación profunda"

El presidente de la FIFA Gianni Infantino-Foto: EFE
FIFA

"El fútbol no pertenece a ningún individuo": tres de las seis confederaciones del mundo increpan en dura carta a Infantino

Camiseta del Barcelona | Foto: EFE
Julián Álvarez

"El delantero está absolutamente furioso": revelan estado de las negociaciones que llevarían a futbolista que jugó la final Argentina vs España al Barcelona

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Rusia utiliza engaños para reclutar soldados en México, Cuba y Colombia

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El poder no basta

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Teherán, Irán - Foto: EFE
Régimen de Irán

"Va a hacer colapsar al régimen": Secretario del Tesoro de EE. UU. lanza advertencia a Irán tras presión económica anunciada por Trump

Abelardo de la Espriella - Foto EFE
Abelardo de la Espriella

Así fue la llegada del avión presidencial de Abelardo de la Espriella al Chocó: se conocen imágenes de su recorrido por Colombia tras el terremoto

Subsidios-CANVA
Subsidio

Populismo fiscal en América Latina: expertos advierten sobre deuda, gasto público y dependencia

Escritor y periodista Plinio Apuleyo Mendoza-Foto: EFE
Periodista

Falleció el escritor y periodista colombiano Plinio Apuleyo Mendoza a los 94 años

Impactantes imágenes de avalancha en Nepal - Foto captura videos
Nepal

Así se vio, desde diferentes ángulos, la impactante avalancha que arrasó a Nepal

Frontera de España con Marruecos en Ceuta- Foto: EFE
España

Crisis en Ceuta: 57 muertos y más de 64.000 migrantes que entraron de manera irregular al enclave español

Mario Díaz-Balart-EFE
Mario Díaz-Balart

Mario Díaz-Balart elogia respuesta del gobierno colombiano ante terremoto y reitera apoyo de EE.UU.

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023