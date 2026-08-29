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Sábado, 29 de agosto de 2026
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Paz total
Programa: La Tarde

De la Espriella pone FIN A LA PAZ TOTAL DE PETRO tras suspender negociaciones con grupos criminales

agosto 29, 2026
Por: Redacción NTN24
En Colombia, varios departamentos se enfrentan a las arremetidas de los grupos criminales, los cuales están empleando drones cargados con explosivos para atacar objetivos militares y civiles, marcando un escalamiento preocupante en las tácticas del conflicto armado en el territorio nacional. Los ataques de estas organizaciones terroristas se dan en medio del desmonte de las mesas de negociación con los grupos terroristas, firmando ocho resoluciones que terminan con la llamada “paz total” del gobierno de Gustavo. Las resoluciones declaran como objetivos militares a líderes de las disidencias de las FARC y otros grupos que anteriormente tenían estatus de negociadores.

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