EEUU tendrá su primera Academia Espacial para formar, entre otros, militares en el ámbito aeroespacial

El presidente Donald Trump anunció desde el Centro Espacial Johnson de Houston la creación de la primera Academia Espacial de Estados Unidos, una institución destinada a formar a la próxima generación de ingenieros, militares y operadores civiles en el ámbito aeroespacial. La orden ejecutiva firmada por el mandatario marca un hito en la carrera espacial moderna, impulsada por la creciente competencia tecnológica con China. "Vamos a crear una academia muy especial, al nivel de West Point, Annapolis, la Academia de la Guardia Costera o la Academia de la Fuerza Aérea", declaró Trump durante el anuncio.