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Iker Casillas

Iker Casillas sorprende a sus seguidores al presumir su "merienda venezolana"

agosto 28, 2026
Por: Redacción NTN24
Iker Casillas, exarquero español / Arepas venezolanas - Fotos: Instagram
Iker Casillas, exarquero español / Arepas venezolanas - Fotos: Instagram
La publicación no solo despertó comentarios por el gusto del excapitán del Real Madrid por la gastronomía venezolana.

El exarquero español Iker Casillas sorprendió a sus seguidores en redes sociales al presumir su "merienda venezolana".

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A través de sus historias de Instagram, el campeón del mundo (2010) compartió una fotografía en la que aparece sonriente junto a una bandeja repleta de arepas venezolanas.

Entre los rellenos que se observan, destacan carne mechada, jamón con queso amarillo y preparaciones acompañadas con 'guasacaca' (salsa tradicional parecida al guacamole mexicano, pero con una textura más ligera).

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No obstante, la publicación no solo despertó comentarios por el gusto del excapitán del Real Madrid por la gastronomía venezolana.

Varios usuarios en Instagram aprovecharon las imágenes para alimentar nuevamente los rumores sobre su supuesto vínculo sentimental entre Casillas y la modelo, actriz y ex Miss Venezuela Irene Esser.

Por otro lado, cabe recordar, el exguardameta ha visitado Venezuela en diferentes oportunidades, tanto durante su carrera profesional como en viajes posteriores.

En el año 2009 estuvo en el archipiélago de Los Roques durante unas vacaciones.

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En 2011 arribó a Puerto La Cruz con la selección de España para un partido amistoso contra la Vinotinto en el estadio José Antonio Anzoátegui.

En 2012 visitó Caracas (capital de Venezuela) como embajador e imagen del BBVA Provincial, donde ofreció conferencias y clínicas deportivas.

Y en el presente año (2026) realizó una visita turística por el oriente del país, pasando por lugares como Cumaná, Mochima y la península de Paria.

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