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Jueves, 03 de septiembre de 2026
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Incautación

En una operación conjunta con la DEA, la Policía Nacional de Colombia lidera la incautación de 736 kilogramos de cocaína

septiembre 3, 2026
Por: Redacción NTN24
Incautación de droga en la Alta Guajira- Foto: captura de pantalla de X de @ABDELAESPRIELLA
Incautación de droga en la Alta Guajira- Foto: captura de pantalla de X de @ABDELAESPRIELLA
El cargamento era transportado en una embarcación desde la Alta Guajira hacia República Dominicana.

En una ofensiva conjunta entre la Policía Nacional, la agencia estadounidense DEA y el cuerpo de Guardacostas de Santa Marta, las autoridades interceptaron en aguas del Caribe una lancha rápida que transportaba 736 kilogramos de clorhidrato de cocaína con destino a Centroamérica y el Caribe.

La embarcación tipo go-fast, que había zarpado desde las costas de la Alta Guajira con rumbo a República Dominicana, fue abordada en medio de maniobras de interdicción marítima.

Durante el proceso fueron capturados dos ciudadanos de nacionalidad dominicana encargados de la tripulación y el tráfico del alucinógeno.

“El narcotráfico es el combustible de la violencia y el terrorismo que tanto daño le han hecho a Colombia. Vamos a perseguirlo por tierra, mar y aire, golpeando sus cargamentos, sus rutas y sus finanzas”, destacaron fuentes oficiales de la Fuerza Pública.

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Las investigaciones de inteligencia militar y policial establecieron del destino y la propiedad de la sustancia ilícita, el cargamento perteneciente a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra, conocida como “Las Pachenca”, grupo armado ilegal con injerencia en la zona costera y el norte del país.

Con la interceptación se evitó el ingreso de más de 4.030 millones a la cadena de finanzas criminales de la organización, la interdicción sacó de circulación un estimado superior a 1,8 millones de dosis destinadas al mercado internacional de estupefacientes.

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Este golpe a las redes del narcotráfico reafirma el compromiso de los guardacostas y la Policía Nacional en el combate a los grupos armados ilegales que operan en la Sierra Nevada y la costa caribe, las operaciones de control marítimo, aéreo y terrestre se mantendrán de forma intensiva en los corredores estratégicos del norte del país.

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