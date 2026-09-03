En una operación conjunta con la DEA, la Policía Nacional de Colombia lidera la incautación de 736 kilogramos de cocaína
En una ofensiva conjunta entre la Policía Nacional, la agencia estadounidense DEA y el cuerpo de Guardacostas de Santa Marta, las autoridades interceptaron en aguas del Caribe una lancha rápida que transportaba 736 kilogramos de clorhidrato de cocaína con destino a Centroamérica y el Caribe.
La embarcación tipo go-fast, que había zarpado desde las costas de la Alta Guajira con rumbo a República Dominicana, fue abordada en medio de maniobras de interdicción marítima.
Durante el proceso fueron capturados dos ciudadanos de nacionalidad dominicana encargados de la tripulación y el tráfico del alucinógeno.
“El narcotráfico es el combustible de la violencia y el terrorismo que tanto daño le han hecho a Colombia. Vamos a perseguirlo por tierra, mar y aire, golpeando sus cargamentos, sus rutas y sus finanzas”, destacaron fuentes oficiales de la Fuerza Pública.
Las investigaciones de inteligencia militar y policial establecieron del destino y la propiedad de la sustancia ilícita, el cargamento perteneciente a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra, conocida como “Las Pachenca”, grupo armado ilegal con injerencia en la zona costera y el norte del país.
Con la interceptación se evitó el ingreso de más de 4.030 millones a la cadena de finanzas criminales de la organización, la interdicción sacó de circulación un estimado superior a 1,8 millones de dosis destinadas al mercado internacional de estupefacientes.
Este golpe a las redes del narcotráfico reafirma el compromiso de los guardacostas y la Policía Nacional en el combate a los grupos armados ilegales que operan en la Sierra Nevada y la costa caribe, las operaciones de control marítimo, aéreo y terrestre se mantendrán de forma intensiva en los corredores estratégicos del norte del país.