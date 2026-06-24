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Elecciones Presidenciales en Colombia

De la Espriella responde a reconocimiento de resultados electorales por parte de Cepeda: "Es positivo que reconozca la derrota de su proyecto político"

junio 24, 2026
Por: Redacción NTN24
Abelardo de la Espriella, presidente electo de Colombia / Iván Cepeda, excandidato a la Presidencia de Colombia - Fotos: EFE
Abelardo de la Espriella, presidente electo de Colombia / Iván Cepeda, excandidato a la Presidencia de Colombia - Fotos: EFE
Iván Cepeda, quien obtuvo el 48,7% de los votos en las elecciones, aceptó los resultados que dieron la victoria a su rival Abelardo de la Espriella, que obtuvo el 49,6% de los sufragios en segunda vuelta.

El equipo de campaña del presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, respondió en un comunicado al reconocimiento de resultados electorales por parte del excandidato Iván Cepeda.

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"Es positivo que el excandidato Iván Cepeda reconozca la derrota de su proyecto político y la decisión soberana adoptada por los colombianos el pasado 21 de junio", inicia la circular.

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"El presidente electo, Abelardo De La Espriella, tomó nota de su mensaje, incluyendo los señalamientos formulados y las propuestas planteadas en el marco de ese pronunciamiento. El compromiso del gobierno entrante, tal como lo expresó el presidente electo en su discurso de victoria, será garantizar plenamente el derecho a la oposición política y a la manifestación pacífica, dentro del marco de la Constitución, la ley y el respeto por las instituciones democráticas", acota la notificación.

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Seguidamente, se lee: "Asimismo, el presidente electo gobernará en beneficio de todos los colombianos, sin distinción alguna y sin importar por quién hayan votado. Su propósito es trabajar por la unidad nacional, con el pueblo y para el pueblo".

"La campaña electoral ha terminado. Es momento de unir esfuerzos alrededor de los grandes desafíos del país. Los verdaderos enemigos de Colombia son la delincuencia, la corrupción y todas aquellas estructuras que durante los últimos años debilitaron la seguridad, la institucionalidad y la confianza de los ciudadanos", añade.

Iván Cepeda, quien obtuvo el 48,7% de los votos en las elecciones, aceptó los resultados que dieron la victoria a su rival Abelardo de la Espriella, que obtuvo el 49,6% de los sufragios en segunda vuelta.

“El proceso de escrutinio adelantado por las autoridades electorales se encuentra prácticamente concluido (...) como candidato del Pacto Histórico y de la Alianza por la Vida, y como lo anuncié oportunamente, en este estado del escrutinio he decidido aceptar el resultado que surge de dicho proceso y que señala que Abelardo de la Espriella es el nuevo presidente de la República”, sostuvo Cepeda.

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Además, dijo que aceptar el resultado electoral no significa “renunciar a la verdad y guardar silencio” frente a hechos que su coalición considera graves y que marcaron la campaña presidencial.

El preconteo arrojó que De la Espriella obtuvo 12.959.542 votos, mientras que Cepeda, el 12.708.712 de los sufragios.

La Registraduría Nacional confirmó el martes un 99.997 % de coincidencia entre el preconteo y el escrutinio de los jueces.

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