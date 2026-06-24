"No les quedó de otra, tienen que aceptar la realidad; fueron derrotados": Andrés Forero tras el reconocimiento de Iván Cepeda de los resultados electorales en Colombia

El congresista colombiano del Centro Democrático, Andrés Forero, reaccionó en el programa La Mañana de NTN24 a la aceptación del candidato Iván Cepeda a los resultados electorales de la segunda vuelta presidencial de los comicios en Colombia celebrados el pasado domingo 21 de junio.

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Cepeda, cabe resaltar, dijo en un pronunciamiento público transmitido a primera hora del miércoles que había decidido "aceptar el resultado que surge de dicho proceso (de escrutinio) y que señala que Abelardo de la Espriella es el nuevo presidente de la República".

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Ante esto, Forero señaló que a Cepeda y al presidente Gustavo Petro, quien tampoco había aceptado los resultados en un acontecimiento sin precedentes para el país, "no les quedó de otra" que terminar aceptándolos.

"Ellos (Petro y Cepeda) trataron de dilatar, trataron de hablar de que supuestamente tenían que traer los votos del extranjero, algo que nunca había sucedido, y finalmente pues tienen que reconocer la realidad", señaló Forero.

El legislador colombiano destacó la solidez y transparencia del sistema electoral colombiano por encima de las denuncias de supuesto fraude electoral por parte del petrismo.

"A pesar de la utilización descarada de recursos públicos a favor de Cepeda, a pesar del constreñimiento armado que se dio en algunos lugares del país para que las poblaciones votaran por Cepeda, finalmente fueron derrotados, hoy el presidente electo es Abelardo de la Espriella y aunque sea tardío, yo celebro que ellos hayan dejado de lado esa postura incendiaria de no reconocer los resultados", expresó Forero.