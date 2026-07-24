La Casa Blanca afirmó que iniciará una investigación contra la Unión Europea por perjudicar a empresas de EE. UU.: “Estados Unidos no es una ‘alcancía’ de Europa”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que iniciará de manera inmediata una investigación comercial contra la Unión Europea, al considerar que el bloque ha perjudicado a varias empresas estadounidenses mediante sanciones económicas que calificó como "ilegales" e "injustificadas".

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A través de un mensaje difundido por la cuenta oficial de la Casa Blanca en X, el mandatario aseguró que Estados Unidos "no es una 'alcancía' para Europa" y advirtió que no permitirá que continúen, según él, las prácticas que afectan a las compañías y a los contribuyentes estadounidenses.

"Estados Unidos de América no es una 'PIGGYBANK' para Europa, ni permitiremos que lo sea. Iniciaremos de inmediato una investigación bajo la Sección 301 sobre la práctica de 'robar' a las empresas estadounidenses y, en consecuencia, al contribuyente estadounidense", señaló Trump en el comunicado.

El presidente también afirmó que la Unión Europea ha impuesto recientemente millonarias multas a varias compañías de Estados Unidos. En su publicación mencionó a Apple, Meta, Amazon y Google, y aseguró que las sanciones ascienden a miles de millones de dólares y que forman parte de una política "discriminatoria" contra las empresas estadounidenses.

Según Trump, estas medidas comenzaron durante la administración del expresidente Joe Biden y no continuarán bajo su gobierno. Además, sostuvo que la investigación se centrará en las prácticas comerciales del bloque europeo y en las decisiones que, según él, han afectado a las compañías estadounidenses.

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Asimismo, el mandatario aseguró que las sanciones serán revisadas y que espera revertirlas por completo. Del mismo modo, anticipó que buscará imponer un arancel significativo a la Unión Europea "lo antes posible", aunque no entregó detalles sobre el porcentaje ni sobre la fecha en la que entraría en vigor.

La investigación anunciada se realizaría bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de Estados Unidos, un mecanismo que permite al Gobierno estadounidense investigar prácticas comerciales de otros países o bloques económicos cuando considera que son discriminatorias o afectan el comercio del país.

Finalmente, la Unión Europea no se ha pronunciado sobre las declaraciones de Trump ni sobre el anuncio de la investigación comercial realizado por el mandatario.