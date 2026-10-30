Así fue la emotiva visita de Felipe VI y Letizia al hospital en Toledo tras el accidente ferroviario: “Hagámoslo juntos, unidos, con dignidad y con rigor”

La tragedia ferroviaria que sacudió a España el miércoles 28 de octubre conmovió a los reyes Felipe VI y Letizia, quienes modificaron su agenda para acompañar a los afectados. El accidente, ocurrido en el municipio de Urda, en la provincia de Toledo, dejó decenas de fallecidos y numerosos heridos, en uno de los siniestros ferroviarios más graves registrados en el país.

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Un día después del accidente, los monarcas acudieron al Hospital Universitario de Toledo para conocer la evolución de los pacientes, conversar con algunos familiares y agradecer el trabajo del personal sanitario. La visita, prevista inicialmente para las 3:00 de la tarde, comenzó media hora después para no interferir en el cambio de turno de los profesionales.

Felipe VI y Letizia llegaron vestidos de negro y fueron recibidos por el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y la ministra de Educación, Milagros Tolón. Ambos ingresaron por la puerta de Urgencias, donde saludaron a los trabajadores y conocieron de primera mano la atención que estaban recibiendo los afectados.

Durante el recorrido, los reyes conversaron con pacientes y familiares. Para ese momento, el hospital atendía a 15 personas en cuidados intensivos y a otras ocho en planta.

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Al finalizar la visita, que se prolongó durante más de una hora, Felipe VI se dirigió a los medios de comunicación y calificó lo ocurrido como una catástrofe. El monarca insistió en la necesidad de esclarecer "cómo y por qué" sucedió el accidente y estudiar las medidas necesarias para evitar que vuelva a repetirse.

“Lo más importante es acompañar y dar cariño a los heridos y a todos los que les acompañan”, manifestó. También expresó sus condolencias a las familias de las víctimas y agradeció la labor de los equipos de emergencia y del personal sanitario.

“Hagámoslo juntos, unidos, hagámoslo con dignidad y con rigor”, agregó el rey, quien pidió a los españoles afrontar la tragedia desde la solidaridad.

La visita se produjo en medio del dolor de las familias y de las investigaciones para determinar las causas del accidente, mientras España continúa conmocionada por una tragedia que vuelve a poner bajo atención la seguridad ferroviaria del país.