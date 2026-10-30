Así fue la emotiva visita de Felipe VI y Letizia al hospital en Toledo tras el accidente ferroviario: “Hagámoslo juntos, unidos, con dignidad y con rigor”
La tragedia ferroviaria que sacudió a España el miércoles 28 de octubre conmovió a los reyes Felipe VI y Letizia, quienes modificaron su agenda para acompañar a los afectados. El accidente, ocurrido en el municipio de Urda, en la provincia de Toledo, dejó decenas de fallecidos y numerosos heridos, en uno de los siniestros ferroviarios más graves registrados en el país.
Un día después del accidente, los monarcas acudieron al Hospital Universitario de Toledo para conocer la evolución de los pacientes, conversar con algunos familiares y agradecer el trabajo del personal sanitario. La visita, prevista inicialmente para las 3:00 de la tarde, comenzó media hora después para no interferir en el cambio de turno de los profesionales.
Felipe VI y Letizia llegaron vestidos de negro y fueron recibidos por el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y la ministra de Educación, Milagros Tolón. Ambos ingresaron por la puerta de Urgencias, donde saludaron a los trabajadores y conocieron de primera mano la atención que estaban recibiendo los afectados.
Durante el recorrido, los reyes conversaron con pacientes y familiares. Para ese momento, el hospital atendía a 15 personas en cuidados intensivos y a otras ocho en planta.
Al finalizar la visita, que se prolongó durante más de una hora, Felipe VI se dirigió a los medios de comunicación y calificó lo ocurrido como una catástrofe. El monarca insistió en la necesidad de esclarecer "cómo y por qué" sucedió el accidente y estudiar las medidas necesarias para evitar que vuelva a repetirse.
“Lo más importante es acompañar y dar cariño a los heridos y a todos los que les acompañan”, manifestó. También expresó sus condolencias a las familias de las víctimas y agradeció la labor de los equipos de emergencia y del personal sanitario.
“Hagámoslo juntos, unidos, hagámoslo con dignidad y con rigor”, agregó el rey, quien pidió a los españoles afrontar la tragedia desde la solidaridad.
La visita se produjo en medio del dolor de las familias y de las investigaciones para determinar las causas del accidente, mientras España continúa conmocionada por una tragedia que vuelve a poner bajo atención la seguridad ferroviaria del país.