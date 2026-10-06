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“Si está jugando y quiere estar en la selección, vuelve cuando quiera”: Jorge Jesus abre la puerta al regreso de Cristiano Ronaldo a Portugal

octubre 6, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
Jorge Jesús y Cristiano Ronaldo - Foto: EFE
Jorge Jesús y Cristiano Ronaldo - Foto: EFE
El técnico portugués afirmó que el delantero va a poder volver a la selección si quiere, pese al conflicto que generó su salida de la convocatoria.

El seleccionador de Portugal, Jorge Jesus, dejó abierta la posibilidad para que Cristiano Ronaldo vuelva a la selección en la siguiente convocatoria, después de la polémica que llegó a la salida del delantero de la concentración en la actual fecha de la Liga de Naciones.

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“Si está jugando y quiere estar en la selección, vuelve cuando quiera, ¿por qué no?”, aseguró Jesus tras la victoria de Portugal por 2-1 a Noruega, resultado que permitió a los portugueses cerrar esta ventana internacional con cuatro victorias y asegurar su clasificación a los cuartos de final de la Liga de Naciones.

La situación entre el entrenador y el capitán portugués inició en esta misma convocatoria. Cristiano fue titular en el primer partido, pero luego quedó como suplente ante Noruega y no ingresó al juego. Después de conocer que tampoco sería titular en el siguiente compromiso contra Dinamarca, el futbolista abandonó la concentración el 30 de septiembre.

Ronaldo comunicó tiempo después que explicaría “a su debido tiempo” las razones que lo hicieron dejar el equipo nacional. El episodio generó especulaciones por una posible ruptura entre el jugador y el nuevo seleccionador, que aseguró desde su primera convocatoria que el delantero sería tratado como cualquier otro futbolista en sus decisiones deportivas.

No obstante, después del triunfo contra Noruega, Jesus trató de rebajar la tensión y describió lo sucedido como un “malentendido” que, en su opinión, tiene fácil solución.

“Por mi parte está todo abierto. Le corresponde a Cristiano decidir su vida”, indicó el entrenador, quien también recordó que ya habló con el atacante antes de la convocatoria. Jesus insistió en que quiere tener a Ronaldo y aseguró que su posición cambia respecto a lo que le manifestó al iniciar su ciclo.

La puerta igualmente se mantiene abierta porque Portugal aún tiene dos compromisos de la fase de grupos de la Liga de Naciones en noviembre, justamente contra Dinamarca y Gales, previo a afrontar los cuartos de final del torneo.

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El regreso, no obstante, va a depender de la decisión del propio Ronaldo. El atacante, de 41 años, confirmó que el Mundial de 2026 va a ser su última participación en una Copa del Mundo, pero no anunció una fecha definitiva para poner fin a su trayectoria internacional. Con 146 goles en 234 partidos, sigue siendo el máximo goleador y el jugador con más apariciones en la historia de la selección de Portugal.

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