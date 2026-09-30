Reforma Programa: La Mañana “Debe ser derogada, suprimida, anulada”: Javier Tarazona sobre la Ley de Odio en Venezuela septiembre 30, 2026 Por: Redacción NTN24 Javier Tarazona, víctima directa de esta legislación, rechazó categóricamente cualquier reforma parcial de la ley en entrevista con NTN24. También le puede interesar Reforma “Debe ser derogada, suprimida, anulada”: Javier Tarazona sobre la Ley de Odio en Venezuela Atentado frustrado "Hubo fallos en seguridad": Experto advierte sobre vulnerabilidades en el vuelo de FlyDubai Atentado terrorista Así fueron los momentos de pánico a bordo del avión de FlyDubai que presunto terrorista intentó estrellar Inteligencia Artificial “No podemos detenerla”: presidente Trump descarta imponer límites al desarrollo de inteligencia artificial Reclutamiento “Con los asesinos no hay diálogos”: familiar de menor muerto tras reclutamiento de grupos armados Delcy Rodríguez El post borrado de ministro del régimen de Cuba contra Delcy: "La traición solo tiene un nombre" Compartir en: