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“Debe ser derogada, suprimida, anulada”: Javier Tarazona sobre la Ley de Odio en Venezuela

septiembre 30, 2026
Por: Redacción NTN24
Javier Tarazona, víctima directa de esta legislación, rechazó categóricamente cualquier reforma parcial de la ley en entrevista con NTN24.

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