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Martes, 08 de septiembre de 2026
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Programa: La Mañana

Gran inversión: El ambicioso plan de Abelardo de la Espriella para la reconstrucción del Chocó

septiembre 8, 2026
Por: Miguel Pedreros
El plan contempla una importante inversión económica destinada a infraestructura vial y mejoras en el aeropuerto.

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