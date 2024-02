Declaraciones del presidente Milei sobre Lali Espósito encendieron el debate en Argentina

El presidente de Argentina, Javier Milei, ofreció recientemente unas declaraciones sobre la cantante Lali Espósito, que han encendido el debate en la nación ‘albiceleste’.

El mandatario argentino calificó de “parásito” a la actriz y cantante, quien para el libertario se habría beneficiado del Estado.

"Si querés agredir, tenés que estar limpio. Si sos un parásito que vivió chupando de la teta del Estado, estás en problema", afirmó Milei sobre la intérprete del tema musical ‘Sin querer queriendo’.

Además, Milei acusó a la artista de proselitismo político a favor de la actual oposición que lidera el “Kirchnerismo”.

"Si encima tus opiniones están en línea a un espacio político que te pagó las presentaciones, sos un mecanismo de propaganda, no sos un artista", comentó el jefe de Estado.

“Robarle el plato de comida a la gente para hacer propaganda política es una doble estafa”, acotó.

Finalmente, el gobernante sostuvo sobre Espósito: “Tenés que elegir cuando no hay plata; es más importante darle de comer a los pibes que financiar propaganda política enmascarada en un festival".

Tras las palabras de Milei, la cantante y actriz respondió a través de su cuenta oficial en la red social X (Twitter).

“Señor presidente (...) lo que quería decirle es que no conozco otra cosa que no sea trabajar y así me gano lo mío siempre. Participé de varios shows municipales con todos los gobiernos, como la mayoría de artistas convocantes maravillosos que tiene nuestro país”, respondió Espósito.

“Respeto, aunque no comparto, que su plan de la espalda o no priorice a la cultura, pero creo que la demonización de una industria y de las personas que la conforman no es el camino, siento que la asimetría de poder entre usted y los que ataca por pensar distinto y la información falsa vuelve a su discurso injusto y violento”, apuntó.