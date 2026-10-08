Delcy Rodríguez asegura que "viene una reforma tributaria" en Venezuela "para armonizar la carga fiscal"

La jefe encargada del régimen venezolano, Delcy Rodríguez, comunicó durante la 82.ª Asamblea de Fedecámaras que Venezuela entrará en un proceso de reforma tributaria.

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Esto, según la sucesora del dictador Maduro, para "armonizar la carga fiscal" que permita asegurar "el crecimiento económico del país".

Además, afirmó que entre enero y septiembre del año en curso, la recaudación fiscal del sector no petrolero creció 22,6%.

"Armonizar esa carga fiscal para que esté al servicio del crecimiento económico, esté al servicio de los procesos productivos del sector privado y que permita también una reorganización de las responsabilidades laborales del sector privado y del sector público", dijo Rodríguez ante empresarios venezolanos y representantes diplomáticos de distintos países.

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"Que esa armonización tributaria sirva también para consolidar y respaldar los derechos de los trabajadores", añadió.

Recientemente, cabe agregar, Rodríguez aseguró que Venezuela atraviesa una etapa de dinamismo económico.

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A través de una reunión con representantes del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Rodríguez consideró que en Venezuela hay una "ebullición económica".

A su vez, sostuvo que el país acumula varios trimestres consecutivos de "crecimiento económico" y atribuyó este comportamiento al "esfuerzo" de su administración.

Las declaraciones de la sucesora de Maduro contrastan con las dificultades económicas que enfrenta el grueso de la población venezolana.

Distintos sectores sociales señalan que los bajos ingresos continúan afectando la calidad de vida.