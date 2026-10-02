Delcy Rodríguez dice que en Venezuela hay una "ebullición económica" en medio de una reunión con representantes del BID

La jefe encargada del régimen venezolano, Delcy Rodríguez, aseguró que Venezuela atraviesa una etapa de dinamismo económico.

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Durante una reunión con representantes del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Rodríguez consideró que en Venezuela hay una "ebullición económica".

Además, sostuvo que el país acumula varios trimestres consecutivos de "crecimiento económico" y atribuyó este comportamiento al "esfuerzo" de su administración.

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Las declaraciones de la sucesora de Maduro contrastan con las dificultades económicas que enfrenta el grueso de la población venezolana.

Distintos sectores sociales señalan que los bajos ingresos continúan afectando la calidad de vida.

Por su parte, analistas advierten sobre la persistencia de problemas estructurales y deficiencias en los servicios públicos.

Otro de los puntos en discusión es el alcance real del crecimiento económico y su impacto en los hogares.

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El 85% de los venezolanos encuestados recientemente por la firma Hercon califica sus ingresos de "muy insuficientes".

La medición, que toma en cuenta salarios, bonificaciones y otros ingresos, refleja la percepción de los ciudadanos sobre su capacidad económica para afrontar los gastos cotidianos.

A su vez, expertos en materia económica detallan que la inflación interanual en Venezuela se mantiene entre las más altas del mundo.