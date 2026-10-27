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Kylian Mbappé

Kylian Mbappé pide disculpas tras declaraciones sobre China que han provocado cancelación de contratos publicitarios: "Mis declaraciones fueron torpes"

octubre 27, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Kylian Mbappé, jugador del Real Madrid - Foto: EFE
Kylian Mbappé, jugador del Real Madrid - Foto: EFE
En redes sociales se conoció una grabación en la que el delantero del Real Madrid habla sobre los memes de los que es objeto y en la que se refirió a un líder chino.

Kylian Mbappé dijo este martes estar "sinceramente arrepentido" por unas "declaraciones torpes" sobre el histórico líder chino Mao Zedong tras una oleada de críticas y la cancelación de contratos publicitarios en China.

Los gigantes de las bebidas Dongpeng y los productos lácteos Mengniu, así como el fabricante de quesos Milkground, anunciaron este martes en términos prácticamente idénticos la ruptura con efecto inmediato de su colaboración con Mbappé.

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Afirmaron tener una "tolerancia cero" ante actos y declaraciones "que hieran los sentimientos nacionales".

El motivo: la difusión en las redes sociales de una grabación en la que el delantero del Real Madrid habla sobre los memes de los que es objeto.

En él, dice que el más gracioso que ha visto es un montaje fotográfico de su rostro superpuesto al de un hombre que él cree que es "un dictador chino".

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Su comentario parece hacer referencia a un meme que muestra el rostro del jugador superpuesto a una imagen del antiguo líder chino Mao Zedong.

"Presento mis disculpas a todos y todas a quienes hayan sido ofendidos por mis palabras. No era en absoluto mi intención. Tengo un profundo respeto por el pueblo chino y su historia, estoy sinceramente arrepentido", declaró el martes el jugador en un comunicado en francés, inglés y mandarín.

"Durante una entrevista reciente, reaccioné a una imagen mía. Mis declaraciones fueron torpes y entiendo hoy que han herido a numerosas personas en China y en el seno de la comunidad china a través de todo el mundo", continuó.

Pero el portavoz de la cancillería del país asiático, Guo Jiakun, consideró natural en una rueda de prensa este martes el repudio de todos los chinos a las declaraciones.

"Cualquier comentario o acto que hiera los sentimientos del pueblo chino se enfrenta, naturalmente, a un rechazo común por parte de toda la sociedad china", dijo.

LaLiga lamentó "profundamente" las declaraciones del delantero francés y ofreció "disculpas a todos aquellos que se hayan sentido ofendidos", afirmó el presidente de la entidad, Javier Tebas, en un comunicado del campeonato español de fútbol.

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