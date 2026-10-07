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Miércoles, 07 de octubre de 2026
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Crisis alimentaria

Delcy Rodríguez participará en el Foro Mundial de la Alimentación, mientras la canasta básica en Venezuela supera los 750 dólares

octubre 7, 2026
Por: Redacción NTN24
Delcy Rodríguez, jefe encargada del régimen venezolano - Foto: EFE
Delcy Rodríguez, jefe encargada del régimen venezolano - Foto: EFE
El evento es organizado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y se celebrará en Roma, Italia.

La jefe encargada del régimen venezolano, Delcy Rodríguez, intervendrá de forma presencial en la apertura del Foro Mundial de la Alimentación.

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El evento es organizado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y se celebrará en Roma, Italia, a partir del próximo lunes 12 de octubre de 2026.

Mientras tanto, cabe comentar que el precio de la canasta básica en Venezuela supera los 750 dólares, según datos del Centro de Documentación y Análisis Social de los Trabajadores.

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Mediante un informe elaborado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), publicado a mediados del mes de julio del año en curso, se encendieron las alarmas ante el grave deterioro nutricional que afecta a las mujeres y a los niños en Venezuela.

Dicha instancia advirtió en ese momento que, a pesar de la disminución cuantitativa del hambre, eso no elimina la malnutrición estructural.

Es sabido que la falta de acceso a dietas saludables y la persistente inflación de los alimentos mantienen a los hogares venezolanos vulnerables.

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Expertos en materia económica detallan que la inflación interanual en Venezuela se mantiene entre las más altas del mundo.

Esto, tras haber registrado un aceleramiento en los meses previos que duplicó los registros de inicios de año debido al descontrol cambiario y la presión sobre el bolívar.

La pobreza en Venezuela se mantiene alta, afectando de lleno al grueso de la población.

En cuanto a servicios básicos, apenas una fracción minoritaria de las viviendas disfruta de agua potable de forma regular o de energía eléctrica continua, agravando la precariedad cotidiana.

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