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Jueves, 08 de octubre de 2026
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Delcy Rodríguez
Programa: La Mañana

Delcy Rodríguez viajará a Roma y Madrid pese a prohibición que tiene de la Unión Europea

octubre 8, 2026
Por: Redacción NTN24
La jefe del régimen venezolano Delcy Rodríguez viaja a Roma para el foro mundial de la alimentación de la Organización de las Naciones Unidas para la alimentación y la agricultura (FAO) que inicia el lunes 12 de octubre. Según la agenda difundida por el organismo, Rodríguez pronunciará uno de los discursos de la sesión inaugural, que abrirá el director general de la FAO, Qu Dongyu; también el dictador cubano Miguel Díaz-Canel participará por video. Dentro de un mes, en Madrid será realizada la cumbre iberoamericana y el gobierno de Pedro Sánchez ha invitado a la dictadora Delcy Rodríguez, a pesar de estar sancionada por la Unión Europea.

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