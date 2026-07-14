Régimen de Irán dice haber atacado Quinta Flota de Estados Unidos en Baréin y advierte que el estrecho de Ormuz seguirá cerrado

El régimen de Irán afirmó este martes que atacó instalaciones utilizadas por la Quinta Flota de Estados Unidos en Baréin tras los nuevos ataques de Washington en medio de la escalada del conflicto.

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"El Centro de Gestión de Inteligencia, el Centro de Mando y Control, los principales almacenes de piezas y equipo militar, y las instalaciones de almacenamiento de combustible de la Quinta Flota de Estados Unidos en Baréin quedaron destruidos", aseguró el ejército del régimen iraní en un comunicado difundido por la televisión estatal Irib.

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A su vez, el régimen islámico anunció que el estratégico estrecho de Ormuz permanecerá cerrado hasta que cesen los "actos de agresión" de Estados Unidos, que lanzó nuevos ataques contra Irán y restableció el bloqueo a sus puertos.

"Las operaciones de represalia de los combatientes continuarán, y el estrecho de Ormuz permanecerá cerrado hasta que Estados Unidos ponga fin a sus actos de agresión", indicó.

"El enemigo (...) también debe esperar el cierre de otras vías de exportación de petróleo y gas que sirven a los intereses de Estados Unidos y sus aliados", continuó.

En ese sentido, indicó que "las exportaciones de petróleo y gas de la región serán accesibles para todos o para nadie".

Estados Unidos lanzó este martes por la noche nuevos bombardeos contra el régimen de Irán y reimpuso su bloqueo a los puertos del régimen islámico, que ha respondido con ataques hacia objetivos vinculados con Washington en los países del Golfo.

El presidente Donald Trump dijo este martes a Fox News que la próxima semana ampliará los ataques de Estados Unidos contra Irán para incluir centrales eléctricas y puentes si Teherán no alcanza un acuerdo.

"La próxima semana se pone realmente mal para ellos, porque la próxima semana vienen las centrales eléctricas. La próxima semana vienen los puentes", dijo Trump en una entrevista con la cadena estadounidense.