Confirman que el fallecido juez Alvin Hellerstein, a cargo del proceso contra Maduro, será despedido en una ceremonia en Nueva York

Este miércoles se confirmó la muerte del juez Alvin Hellerstein, quien estaba a cargo del caso de Nicolás Maduro y Cilia Flores tras ser capturados en Caracas el pasado 3 de enero.

Horas después de que se hiciera oficial su fallecimiento, se conocieron detalles de la ceremonia para despedirlo en Nueva York.

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De acuerdo al obituario publicado, el funeral se llevará a cabo en la capilla Riverside Memorial Chapel de Nueva York.

La ceremonia, a la que están invitados sus familiares y más cercanos amigos, se llevará a cabo este jueves 29 de octubre a la 1:30 de la tarde (hora local).

"El Honorable Alvin K Hellerstein, de 92 años, falleció el 28 de octubre de 2026. Alvin residía en Nueva York, Nueva York", indicó la funeraria Dignity Memorial.

El magistrado, con larga trayectoria en el sistema judicial, falleció a los 92 años tras ejercer como juez federal desde 1998 y cuando estaba cerca de cumplir los 93.

Cabe recordar que Hellerstein llevó el proceso contra Nicolás Maduro desde que fue capturado y posteriormente trasladado a Estados Unidos.

Según indicó el director ejecutivo del Distrito Sur, Ed Friedland, el caso de Nicolás Maduro y otros procesos a cargo de Hellerstein serán asignados aleatoriamente a otro juez federal.

El juez federal fue nombrado por el presidente Clinton para ejercer funciones en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York.

Hellerstein se desempeñó como juez de distrito hasta que en 2011 fue ascendido a juez senior para llevar casos de mayor impacto mediático.