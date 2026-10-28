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Miércoles, 28 de octubre de 2026
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María Corina Machado
Programa: Club de Prensa

Fuente del régimen confirma que EEUU pidió a Delcy acelerar el proceso: "la llegada de María Corina la dejó K.O."

octubre 28, 2026
Por: Redacción NTN24
Una fuente del régimen de Venezuela, cercana a Delcy Rodríguez, confirma a NTN24 que Estados Unidos les está pidiendo que aceleren el proceso, también que tendrán que declarar la vacancia absoluta d la presidencia el próximo año y también que están revisión una mayor presión por parte de Washington. De acuerdo con esta misma fuente, todo se está acelerando tras la llegada de María Corina Machado debido al impacto que tiene a nivel nacional e internacional. “Con su regreso a Venezuela ha dejado K.O. a Delcy”, aseguró.

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