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Martes, 29 de septiembre de 2026
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Iván Cepeda

Senador Iván Cepeda denunció supuesto plan para implicarlo en "proceso judicial en Estados Unidos"

septiembre 29, 2026
Por: Redacción NTN24
Senador Iván Cepeda - EFE
Senador Iván Cepeda - EFE
Según el excandidato presidencial, la principal razón de este plan es “aniquilar física, judicial y moralmente a quienes dirigen el Pacto Histórico”.

Por medio de sus redes sociales, el senador y excandidato presidencial Iván Cepeda denunció que algunas personas estarían tramando un plan para meterlo en problemas con las autoridades de Estados Unidos.

El senador manifestó que este es un plan que ya se había intentado en el pasado, pero que no fue posible realizarlo.

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Sin embargo, comentó que se reactivó con el propósito de perjudicar a la izquierda colombiana, teniendo en cuenta que él es actualmente una de las principales figuras de esta línea política.

Se pretende fabricar falsos testimonios para implicarme en actividades ilegales y adelantar un proceso judicial en Estados Unidos”, contó Cepeda.

Según el excandidato presidencial, la principal razón de este plan es aniquilar física, judicial y moralmente a “quienes dirigen el Pacto Histórico” y que, de lograrse este presunto plan, lo único que se conseguiría sería dividir a la izquierda colombiana y hacer que el fascismo triunfe, según comentó el político por medio de su mensaje.

Y, por otra parte, se adelantan campañas sucias en las redes sociales que cuentan con el concurso de idiotas útiles al servicio de la extrema derecha”, agregó.

Cabe resaltar que, luego de que el expresidente Gustavo Petro calificara de ignorante y corrupto a su sucesor, Abelardo de la Espriella, el senador y excandidato presidencial Iván Cepeda volvió a convocar a sus electores a que salgan a las calles a protestar contra el gobierno, al cual calificó de autoritario.

La declaración del senador de la oposición se dio luego de la alocución del mandatario nacional, en la cual hizo referencia a las finanzas públicas y a la situación de orden público, por lo que está él mismo liderando operativos en varias ciudades, como lo hizo en Santa Marta y Cali la semana anterior.

Mi invitación es que, frente a estos anuncios y frente a esas posiciones, activemos la movilización social, la desobediencia civil, la protesta pacífica, la defensa de la democracia, porque el pueblo colombiano sabrá responder con toda claridad a este gobierno autoritario, descompuesto y destruido”, advirtió Cepeda.

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Finalmente, frente al tema del endeudamiento que busca el gobierno con el FMI para este mismo año y que ya fue oficializado por el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, Cepeda sostuvo que “de la Espriella anuncia un abundante endeudamiento con el Fondo Monetario”.

“Sabemos las consecuencias que trae ese tipo de endeudamiento, puesto que se hace a condición de producir una serie de cambios estructurales en el Estado, privatizaciones y políticas que van a ser, sin lugar a dudas, nefastas para amplios sectores de la población, van a producir empobrecimiento en las clases medias y en los sectores más vulnerables”, aseveró.

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