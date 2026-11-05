"¿Con esos monopatines pretenden atrapar al hampa?": Graban nueva dotación policial que recibieron funcionarios del régimen venezolano

La incorporación de monopatines eléctricos a las labores de vigilancia policial en Venezuela ha generado comentarios y críticas en las redes sociales.

Según reportes, estos vehículos comenzaron a utilizarse en planes piloto de patrullaje preventivo en zonas específicas, bulevares y espacios peatonales.

Recientemente circuló un video donde se ve la "nueva dotación policial" que recibieron funcionarios del régimen venezolano.

Tanto la Policía Nacional Bolivariana (PNB) como la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) han incorporado este tipo de transporte para realizar "recorridos de vigilancia".

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Sin embargo, la situación ha sido blanco de cuestionamientos entre los ciudadanos, quienes consideran que estos equipos resultan insuficientes frente a la capacidad operativa y el poder de fuego de las organizaciones criminales.

"¿Con esos monopatines pretenden atrapar al hampa?... Cualquiera se les escapa en un dos por tres", dijo un usuario en la red social Facebook.

"Así estamos, somos y seguiremos siendo un país tercermundista; fijen mi comentario y más nada", dijo otro usuario, también en Facebook.

Por su parte, en la plataforma digital Trehads, una usuaria acotó: "Yo quiero verlos en acción; cualquier malandrón se les ríe en la cara".

El equipamiento de los cuerpos policiales en Venezuela frente a la delincuencia organizada presenta una marcada asimetría que favorece a los grupos criminales en la calle.

Expertos y ONGs de seguridad ciudadana señalan que existe una brecha operativa e institucional considerable en el país.