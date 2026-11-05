NTN24
Jueves, 05 de noviembre de 2026
Jueves, 05 de noviembre de 2026
Régimen venezolano

"¿Con esos monopatines pretenden atrapar al hampa?": Graban nueva dotación policial que recibieron funcionarios del régimen venezolano

noviembre 5, 2026
Por: Redacción NTN24
Graban nueva dotación policial que recibieron funcionarios del régimen venezolano - Fotos de referencia: Facebook
Graban nueva dotación policial que recibieron funcionarios del régimen venezolano - Fotos de referencia: Facebook
Según reportes, estos vehículos comenzaron a utilizarse en planes piloto de patrullaje preventivo en zonas específicas, bulevares y espacios peatonales.

La incorporación de monopatines eléctricos a las labores de vigilancia policial en Venezuela ha generado comentarios y críticas en las redes sociales.

o

Según reportes, estos vehículos comenzaron a utilizarse en planes piloto de patrullaje preventivo en zonas específicas, bulevares y espacios peatonales.

Recientemente circuló un video donde se ve la "nueva dotación policial" que recibieron funcionarios del régimen venezolano.

Tanto la Policía Nacional Bolivariana (PNB) como la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) han incorporado este tipo de transporte para realizar "recorridos de vigilancia".

o

Sin embargo, la situación ha sido blanco de cuestionamientos entre los ciudadanos, quienes consideran que estos equipos resultan insuficientes frente a la capacidad operativa y el poder de fuego de las organizaciones criminales.

"¿Con esos monopatines pretenden atrapar al hampa?... Cualquiera se les escapa en un dos por tres", dijo un usuario en la red social Facebook.

o

"Así estamos, somos y seguiremos siendo un país tercermundista; fijen mi comentario y más nada", dijo otro usuario, también en Facebook.

Por su parte, en la plataforma digital Trehads, una usuaria acotó: "Yo quiero verlos en acción; cualquier malandrón se les ríe en la cara".

El equipamiento de los cuerpos policiales en Venezuela frente a la delincuencia organizada presenta una marcada asimetría que favorece a los grupos criminales en la calle.

Expertos y ONGs de seguridad ciudadana señalan que existe una brecha operativa e institucional considerable en el país.

Temas relacionados:

Régimen venezolano

Policía

Dictadura

Delincuencia

Video

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿La victoria demócrata en el Congreso afectará el despliegue militar de EE. UU. en Venezuela y la región?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Es otro Trump; es una derrota muy significativa": Schamis sobre elecciones de medio término en EEUU

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio
Dirige:
Roberto Macedonio

Golpe a cúpula del ELN: reportan posible muerte de alias 'La Abuela', de las más buscadas cabecillas

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Jefferson Beltrán - Yalena Jácome
Dirige:
Jefferson Beltrán

Con contundencia y éxito: Así avanzan duros golpes conjuntos de EE. UU. y Colombia contra el crimen

Ver más

El Informativo USA

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

¿Quién es Abdul El-Sayed, el primer senador musulmán de la historia de EE. UU.? Ya lanzó su primer desafío a Trump

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil
Dirige:
Andrés Gil

Se conocen imágenes de soldados de El salvador patrullando las calles de Puerto Príncipe en Haití

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Con María Corina en Venezuela la gente no se va a dejar engañar del régimen": Tomás Arias, cofundador de Vente Venezuela

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Incendios en la Amazonía brasileña: las quemas amenazan los bosques y agravan la crisis climática

Ver más

Videos

Ver más
Delcy Rodríguez/ María Corina Machado - Fotos EFE
Elecciones de Medio Término en Estados Unidos

¿Nueva influencia demócrata en EE. UU. beneficia más a María Corina Machado o a Delcy Rodríguez?

Mario Díaz-Balart y María Elvira Salazar | Fotos: EFE
Elecciones en Estados Unidos

"Marcaron distancia de Trump y sobrevivieron electoralmente": De la Cruz sobre Díaz-Balart y Salazar

Avión usado en operaciones de la CIA sobrevoló Maiquetía - Foto de referencia: Canva
Avión

Avión usado en operaciones de la CIA sobrevoló Maiquetía: "Diosdado y otros tienen mucho que temer”

Abelardo de la Espriella | Foto: EFE
Atentado

Contundente advertencia de Abelardo de la Espriella por atentado terrorista en Cauca: "Los vamos a encontrar"

Donald Trump presidente de los Estados Unidos- Foto: EFE
Estados Unidos

La postura del partido demócrata sobre la política exterior de EEUU en Venezuela y Colombia

Más de Actualidad

Ver más
Protestas en Colombia | Foto: AFP
Protestas en Colombia

Decreto de intervención en marchas: ¿Era necesario regular la protesta en Colombia?

María Corina Machado - Fotos Vente Venezuela
Regreso María Corina Machado

"Este es un resultado directo del 3 de enero": Dinorah Figuera celebró el regreso de María Corina Machado a Venezuela

Militares de Estados Unidos llegando a Colombia / FOTO: Captura de pantalla
Colombia

Primeras imágenes de la llegada del fuerte despliegue militar de Estados Unidos a Colombia

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El nuevo orden y la traición a la libertad

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Luiz Inácio Lula Da Silva

La reelección de Lula no es un triunfo de la democracia, es una tragedia de las instituciones

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Regreso María Corina Machado

Cambio de juego: María Corina en Venezuela

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Protestas en Colombia | Foto: AFP
Protestas en Colombia

Decreto de intervención en marchas: ¿Era necesario regular la protesta en Colombia?

María Corina Machado - Fotos Vente Venezuela
Regreso María Corina Machado

"Este es un resultado directo del 3 de enero": Dinorah Figuera celebró el regreso de María Corina Machado a Venezuela

Militares de Estados Unidos llegando a Colombia / FOTO: Captura de pantalla
Colombia

Primeras imágenes de la llegada del fuerte despliegue militar de Estados Unidos a Colombia

Emirlendris Benítez | Foto: AFP
Torturas en Venezuela

"Me dieron en la uña del pie con un martillo": el escabroso testimonio de Emirlendris Benítez

Elon Musk, dueño de SpaceX - Foto: EFE
Elon Musk

Elon Musk anuncia que dará acciones de SpaceX a cada niño de Estados Unidos

Militantes de Hamás en Gaza (EFE)
Israel

Hamás reivindica el ataque del 7 de octubre tras tres años de la masacre con indignante comunicado

Israel | Foto Canva
Israel

Israel elimina a tres terroristas de Hamás y la Yihad Islámica en ataques en la ciudad de Gaza: cayó comandante de la unidad de cohetes del grupo

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023