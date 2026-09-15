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Martes, 15 de septiembre de 2026
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Elon Musk

Elon Musk plantea una sorpresiva propuesta que podría redefinir el futuro de la inteligencia artificial

septiembre 15, 2026
Por: Redacción NTN24
Elon Musk - Foto AFP
Elon Musk - Foto AFP
Durante su participación en el All-In Summit en Los Ángeles, el fundador de SpaceX abogó para que empresas como OpenAI, Google y Meta auditen los sistemas de sus competidores.

El magnate tecnológico Elon Musk propuso una alianza de supervisión cruzada entre las principales empresas desarrolladoras de inteligencia artificial (IA) del mundo, con el objetivo de garantizar que la seguridad tecnológica no se quede en manos del autocontrol de cada compañía.

Durante su intervención remota en la cumbre All-In Summit, celebrada en Los Ángeles, el director ejecutivo de Tesla, SpaceX y xAI enfatizó la urgencia de establecer mecanismos de evaluación independientes entre rivales comerciales.

“Creo que lo más sensato sería, cuanto antes si no de inmediato, que los principales competidores en IA probaran los modelos de los demás; de este modo, los sistemas de pruebas de seguridad de cada empresa evaluarían los modelos de todas las demás”, planteó el empresario.

La propuesta de Musk abarca a los líderes de la industria en Occidente como xAI, OpenAI, Anthropic, Google y Meta, e incluye a los tres o cuatro principales laboratorios de desarrollo tecnológico en China.

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Según explicó, este esquema colaborativo evitaría los sesgos del autocontrol empresarial.

“En lugar de corregir tu propia tarea, al menos tendrías a competidores evaluándose y dando la voz de alarma si detectan algún motivo de preocupación”, dijo.

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La iniciativa de Musk se suma a los recientes llamados de líderes del sector como Dario Amodei (Anthropic), Sam Altman (OpenAI) y Demis Hassabis (Google DeepMind), quienes han pedido ralentizar el ritmo de avance de los modelos más potentes para permitir que los marcos de seguridad y regulación alcancen la velocidad de la innovación tecnológica.

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