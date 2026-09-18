Debate diplomático: ¿Llegará el oro retenido en Inglaterra a manos del régimen venezolano?

Con la ayuda de los Estados Unidos el régimen de Delcy Rodríguez y sectores de la oposición estarían a punto de consolidar un polémico acuerdo para movilizar 31 toneladas de oro valorados en unos 4.000 millones de dólares retenidas desde hace 7 años por la justicia británica al no reconocer la legitimidad de la cúpula gobernante en Caracas. Para hablar sobre este tema, Mariano de Alba, experto en geopolítica y derecho internacional, conversó con el programa La Tarde de NTN24.