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Martes, 13 de octubre de 2026
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Verónica Alcocer

Departamento del Tesoro de EE. UU. reaccionó a los graves señalamientos contra Verónica Alcocer: esta fue su respuesta a NTN24

octubre 13, 2026
Por: Redacción NTN24
El Departamento señaló que Petro "ha concedido beneficios a las organizaciones narcoterroristas bajo los auspicios de su Plan de Paz Total, entre otras políticas, lo que ha dado lugar a niveles récord de cultivos de coca".

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha proporcionado los fundamentos oficiales que llevaron a la inclusión de Verónica del Socorro Alcocer García, exprimera dama de Colombia, en la lista OFAC de personas sancionadas, en medio de graves señalamientos por presuntos hechos de corrupción.

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Según la respuesta oficial del Departamento, "Verónica del Socorro Alcocer García fue incluida en la lista OFAC en virtud de la Orden Ejecutiva 14-059 por haber proporcionado o intentado proporcionar apoyo financiero, material tecnológico o bienes y servicios en apoyo de Gustavo Petro".

El Departamento señaló a NTN24 que Petro "ha concedido beneficios a las organizaciones narcoterroristas bajo los auspicios de su Plan de Paz Total, entre otras políticas, lo que ha dado lugar a niveles récord de cultivos de coca".

Las declaraciones del Departamento del Tesoro cobran particular relevancia tras la publicación de una entrevista en la revista Semana, en la que Eva Ferrer, exasesora cercana de Alcocer, denunció que la primera dama habría utilizado su avión oficial para extraer hasta 2,5 millones de dólares del régimen de Venezuela e incluso para transportar droga entre ambos países.

El comunicado del Departamento del Tesoro también menciona un episodio constitucional controvertido.

"La primera dama Verónica del Socorro Alcocer García fue nombrada en su momento de forma inconstitucional por Gustavo Petro para desempeñar el cargo de embajadora en misión oficial. Posteriormente, un tribunal colombiano anuló el nombramiento al considerar que este infringía el artículo 126 de la Constitución colombiana, que prohíbe al presidente colombiano nombrar a su cónyuge o pareja", indicó.

Asimismo, la Procuraduría General de la Nación de Colombia ha abierto una indagación en el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y en la Fuerza Aérea Colombiana para determinar "la presunta irregularidad de transportar en el avión asignado para el uso de la primera dama sustancias ilícitas y dinero entre Colombia y la República Bolivariana de Venezuela".

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Las autoridades colombianas han ordenado practicar pruebas, incluidas inspecciones en la Presidencia y en el Comando Aéreo de Transporte Militar (CATAM), además de citar a declarar bajo juramento a Eva Ferrer, quien deberá presentar pruebas de sus acusaciones.

Del mismo modo, el ministro de Justicia colombiano, Iván Cancino, declaró que "todo lo que se denuncie, independientemente de quién sea, pues tiene que haber una investigación; ahí respetamos nosotros la autonomía de la Fiscalía". El funcionario agregó que "lo que se oye es delicado, pero hay que mirar el debido proceso".

Finalmente, Manuel Aguilera, director de República USA, señaló que "la lucha contra el narcotráfico en la región, la narcopolítica, las relaciones entre gobiernos que promueven el delito y el narcotráfico es una prioridad" para la actual administración estadounidense. Asimismo, indicó que "las próximas semanas vamos a estar muy atentos a toda la información que vaya saliendo sobre este tema".

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