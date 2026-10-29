"Es el corazón del gobierno de Sánchez el que tiene la responsabilidad": Isabel Díaz Ayuso tras tragedia ferroviaria en España

España se vistió de luto tras el fatal choque de dos trenes de alta velocidad en la ruta Madrid-Sevilla, uno de los corredores ferroviarios más transitados del país, que dejó decenas de víctimas mortales y más de un centenar de heridos, muchos en estado crítico.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, encabezó un homenaje en la capital española, acompañada por el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida.

VEA TAMBIÉN Aumenta el número de personas fallecidas tras grave accidente ferroviario en España o

El acto reunió a ciudadanos que, además de manifestar su dolor, expresaron indignación portando carteles con mensajes como "La corrupción también mata" y exigiendo la renuncia del ministro de Transporte, Óscar Puente.

"Hoy en España estamos muy tristes. No hemos dormido bien porque te sale hasta mal irte a la cama y olvidarte por un instante de cómo aún siguen familias buscando a sus seres queridos", declaró Díaz Ayuso en entrevista con el programa La Noche.

La presidenta madrileña subrayó la gravedad del momento: "Es un día tristísimo para España por todo esto porque la vida es única, es irresponsable y luego por supuesto también por el daño que le hace a la imagen de España".

Ayuso vinculó el deterioro del servicio con la falta de inversión del gobierno de Pedro Sánchez en infraestructura pública: "Desde hace muchos años en España no se ha invertido en lo de todos, en lo público. Se ha vivido de lo público para mantenerse en el poder".

Díaz Ayuso también hizo referencia al caso del exministro de Transporte José Luis Ábalos, condenado por organización criminal, cohecho, malversación de fondos públicos y tráfico de influencias.

"Hay que tener en cuenta que el anterior ministro era la mano derecha de Pedro Sánchez y el secretario de organización del Partido Socialista Obrero Español, del PSOE, de los socialistas españoles es decir, la persona que tenía más fuerza en el gobierno y más fuerza en el partido, que le ayudó al presidente a través de un amaño de las urnas dentro de su partido a llegar al frente del propio partido", resaltó.

Y agregó: "Así que es el corazón del gobierno de Sánchez el que tiene la responsabilidad, y evidentemente el propio presidente en lo que ocurre en España".