Abelardo De la Espriella mostró la captura de alias ‘Pata de Palo’, segundo cabecilla del Clan del Golfo: “Los vamos a perseguir”

La Policía Nacional capturó este sábado 14 de noviembre a Francisco Miguel Pacheco Ángel, conocido con el alias de ‘Pata de Palo’, señalado como segundo cabecilla de la estructura Roberto Vargas Gutiérrez del Clan del Golfo. El procedimiento se llevó a cabo en zona rural de Montería, Córdoba, durante el desarrollo de las operaciones Aquiles y Agamenón.

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La detención fue confirmada por el presidente Abelardo De la Espriella, quien se pronunció a través de su cuenta de X y destacó el resultado de las autoridades contra uno de los mandos de esta organización criminal.

“¡Cayó alias ‘Pata de Palo’, segundo cabecilla del Clan del Golfo! ¡El miedo cambió de bando!”, escribió el mandatario al anunciar el operativo.

De acuerdo con la información divulgada por De la Espriella, Pacheco acumulaba más de 23 años de trayectoria delictiva y tenía a su cargo la coordinación de una organización de más de 1.440 integrantes, distribuidos en ocho subestructuras.

“Este criminal acumulaba más de 23 años de trayectoria delictiva y coordinaba las actividades de una organización de más de 1.440 integrantes, distribuidos en ocho subestructuras. Lideraba su expansión en Córdoba, Antioquia, Bolívar y Sucre, alimentando el narcotráfico, la extorsión y la minería ilegal”, aseveró.

El detenido era requerido por los delitos de homicidio, fabricación, tráfico y porte ilegal de armas de fuego, además de concierto para delinquir agravado, según detalló el jefe de Estado.

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La captura también representa el cumplimiento de una de las advertencias que De la Espriella había hecho meses atrás. El 22 de julio, cuando todavía era presidente electo, durante una visita a Montería, el mandatario mencionó públicamente a varios integrantes de la estructura Roberto Vargas Gutiérrez, entre ellos Pacheco Ángel, a quien identificó como segundo cabecilla y le advirtió que debía someterse a la justicia.

En aquella intervención, también señaló a alias ‘Joaquín’ o ‘El Cura’, a quien identificó como principal cabecilla de esa organización, además de mencionar a otros presuntos responsables de las áreas armada, financiera y de narcotráfico.

Cabe resaltar que la estructura Roberto Vargas Gutiérrez es uno de los bloques del Clan del Golfo y tiene presencia en territorios de Córdoba, Antioquia, Sucre y Bolívar. Sus actividades criminales están relacionadas principalmente con el narcotráfico, la extorsión y la explotación ilícita de yacimientos mineros.

De acuerdo con un informe de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), publicado en febrero de 2026, esta estructura contaba con 1.762 integrantes, entre miembros armados y redes de apoyo, y mantenía influencia en el sur y centro de Córdoba, así como en el Bajo Cauca y el norte de Antioquia.

En su pronunciamiento, De la Espriella reconoció el trabajo de la Policía Nacional y reiteró que su administración mantendrá las operaciones contra las organizaciones criminales que delinquen en el territorio nacional.