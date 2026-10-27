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Exentrenador de La Vinotinto dice que es un "sueño" dirigir a la Selección Colombia: "Por mi experiencia a nivel de selecciones"

octubre 27, 2026
Por: Luis Cifuentes
Selección Colombia - Foto: AFP
Selección Colombia - Foto: AFP
El estratega no ocultó su gusto por la Tricolor y aseguró que todo lo que hace lo realiza con el objetivo de ser tenido en cuenta en la selección cafetera.

La Selección Colombia arrancó un nuevo proceso de la mano del entrenador Néstor Lorenzo tras su participación en el Mundial 2026, al que llegó hasta la fase de octavos de final tras caer ante Suiza en tanda de penaltis.

No obstante, un exentrenador de la selección venezolana reveló su deseo de dirigir a la Selección Colombia dada su experiencia en el balompié del país.

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Se trata del entrenador de la selección venezolana Rafael Dudamel, quien no ocultó su gusto por la Tricolor. Además, aseguró que todo lo que hace lo realiza con el objetivo de ser tenido en cuenta en la selección cafetera.

“Sí, es un sueño dirigir a la selección colombiana. Todo lo que vaya haciendo en mi carrera y vida personal, porque hay que ser representativo adentro y fuera de la cancha, lo hago pensando en los méritos y credenciales que se deben tener para poder estar en un cargo tan importante como el de la Selección Colombia”, dijo en una entrevista para el programa El VBar de Caracol Radio.

Sin embargo, el estratega venezolano aclaró que no se está "postulando, ni proponiendo” al cargo actualmente, ya que Lorenzo tiene contrato vigente.

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“Sería fantástico. No solamente por los títulos que he ganado en Colombia con Cali y Bucaramanga, sino también por mi experiencia a nivel de selecciones juveniles y profesionales”, añadió.

Cabe recordar que Dudamel dirige actualmente al Deportivo Cali en la liga colombiana, equipo con el que salió campeón años atrás.

Además, el exentrenador Vinotinto se consagró en Colombia con el Atlético Bucaramanga, por lo que suma dos títulos en el país cafetero.

Dudamel dirigió a la selección venezolana absoluta entre 2016 y 2020 y fue subcampeón mundial con la Sub-20 en 2017.

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