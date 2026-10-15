Colombia se va del Grupo de La Haya y profundiza su acercamiento diplomático con Israel

Colombia anunció este jueves 15 de octubre su retiro como Estado miembro y copresidente del Grupo de La Haya, una coalición internacional que se creó para coordinar acciones jurídicas y diplomáticas contra las actuaciones de Israel en los territorios palestinos.

El anuncio lo realizó el ministro de Relaciones Exteriores colombiano, Omar Bula, durante una visita oficial a Israel.

“Colombia solicitó oficialmente su retirada del Grupo de La Haya, un grupo creado para aislar y atacar a Israel. Rechazamos ese enfoque”, aseguró el canciller en un comunicado difundido por la Cancillería.

El funcionario afirmó que Colombia mantiene su compromiso con el multilateralismo, el derecho internacional y la solución pacífica de controversias, pero decidió apartarse de este mecanismo específico. El Gobierno no explicó nuevas medidas jurídicas o diplomáticas que sustituirán la participación del país en el bloque.

El Grupo de La Haya se constituyó el 31 de enero de 2025 con la participación de Colombia, Sudáfrica, Bolivia, Cuba, Honduras, Malasia, Namibia y Senegal. Su objetivo es coordinar medidas legales y diplomáticas para exigir responsabilidades a Israel por supuestas violaciones del derecho internacional en contra de la población palestina.

La salida colombiana se genera en medio de un cambio en las relaciones exteriores impulsado por el presidente De la Espriella. En agosto de 2026, su administración restableció las relaciones diplomáticas con Israel, rotas en el mandato del expresidente Gustavo Petro.

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El miércoles 14 de octubre, los dos países dieron otro paso en ese acercamiento con la apertura de la nueva embajada colombiana en Jerusalén. La decisión demuestra un cambio significativo respecto de la política exterior del Gobierno anterior, que respaldó las iniciativas internacionales para exigir responsabilidades a Israel por sus operaciones militares en Gaza.

Colombia no es el único país que se apartó de la coalición. Según la Cancillería colombiana, Bolivia y Honduras de igual forma se retiraron, al tiempo que otros de los miembros fundadores siguen en el grupo.

La decisión de Bogotá cambia su posición en el interior de uno de los espacios de coordinación internacional del conflicto israelí-palestino y reafirma el cambio de rumbo diplomático del nuevo Ejecutivo colombiano.