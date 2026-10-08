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Jueves, 08 de octubre de 2026
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Juicio contra Maduro

"El Departamento de Justicia ha estado trabajando para descubrir el alcance de sus crímenes contra el pueblo de Venezuela": fiscal general de EE. UU. sobre nuevos cargos contra Maduro y Cilia Flores

octubre 8, 2026
Por: Redacción NTN24
Todd Blanche, fiscal general de EE. UU.
Todd Blanche, fiscal general de EE. UU.
Los nuevos cargos se suman a las acusaciones previas por narcotráfico y delitos relacionados con armas que ya pesaban sobre Maduro y Flores.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una acusación sustitutiva contra Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores por conspiración para cometer tortura, incluyendo la presunta tortura de ciudadanos estadounidenses durante más de dos décadas.

El fiscal general Todd Blanche se pronunció sobre la nueva acusación formal contra la pareja venezolana:

o

"Desde su captura y arresto, el Departamento de Justicia ha estado trabajando para descubrir el alcance de sus presuntos crímenes contra el pueblo de Venezuela y de Estados Unidos", afirmó Blanche en su cuenta oficial de redes sociales.

Los nuevos cargos se suman a las acusaciones previas por narcotráfico y delitos relacionados con armas que ya pesaban sobre Maduro y Flores.

Según el anuncio oficial, las acusaciones de tortura abarcan un período de más de veinte años y afectan específicamente a ciudadanos estadounidenses.

"Estos cargos adicionales reflejan la dedicación de esta Administración a entregar justicia para las víctimas de tortura, narcoterrorismo y crimen organizado", declaró el fiscal general Blanche, quien se desempeña como el 88º titular del cargo bajo la administración del presidente Trump.

Las acusaciones formales no especifican la ubicación exacta donde habrían ocurrido los presuntos actos de tortura ni los nombres de las víctimas estadounidenses. Tampoco se ha detallado la fecha exacta de la captura de ambos acusados.

Las acusaciones se suman al proceso que los dos ya enfrentan en Estados Unidos en relación con el tráfico de drogas.

o

Según Kash Patel, jefe del FBI, la investigación sostiene que el régimen de Maduro estuvo involucrado en abusos contra ciudadanos estadounidenses detenidos en Venezuela.

El cargo de narcoterrorismo en contra de Flores hace parte de la causa que al principio llevó a los fiscales norteamericanos a acusar a Maduro.

La acusación original afirma que participaron en una conspiración para facilitar el ingreso de cocaína a Estados Unidos y ayudar con organizaciones que están vinculadas al narcotráfico y grupos armados.

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