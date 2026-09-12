ELN Programa: El Informativo GOLPE AL CORAZÓN DEL ELN: Se acercan a 'Silvana Guerrero' y su círculo de seguridad septiembre 12, 2026 Por: Redacción NTN24 Esta acción se enmarca dentro de la ofensiva militar y de inteligencia ordenada por el gobierno colombiano. También le puede interesar ELN GOLPE AL CORAZÓN DEL ELN: Se acercan a 'Silvana Guerrero' y su círculo de seguridad Régimen de Venezuela Venezuela suma presos políticos: denuncian desaparición forzosa de Óscar Morales Cilia Flores ¿Negocia Cilia Flores su libertad con EE. UU.?: "Dinero deben tener, testaferros sobran" Cilia Flores Palpitaciones y caída de dientes: Los argumentos con los que Cilia Flores busca evadir justicia Cilia Flores Sanos para delinquir y “enfermos” para pagar sus crímenes: las palpitaciones del cinismo de Cilia Flores Cilia Flores ¿Lo merece? Exilio venezolano cuestiona los beneficios que pidió Cilia Flores a la justicia de EEUU Compartir en: