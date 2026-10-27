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Abelardo de la Espriella

Desde las calles, Abelardo de la Espriella lideró megaoperativo en Medellín que dejó más de 60 capturados: estas son las imágenes en las que lo acompaña el alcalde Federico Gutiérrez

octubre 27, 2026
Por: Redacción NTN24
Megaoperativo en Medellín - Captura de pantalla de redes sociales
Megaoperativo en Medellín - Captura de pantalla de redes sociales
El mismo alcalde fue quien aseguró que, cerca de las 3:20 de la madrugada, junto al presidente, llevaban más de 100 allanamientos y más de 60 capturas.

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, lideró un megaoperativo contra la criminalidad en Medellín, Antioquia, que, hasta el momento, ha dejado más de 60 personas capturadas por diferentes delitos y más de 100 allanamientos realizados por la Fuerza Pública en diferentes sectores.

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Antes de iniciar el operativo, el presidente de la Espriella aseguró a los oficiales que tenían un comandante que los va a acompañar y defender.

Tienen un comandante en jefe que los va a acompañar, que nunca los va a dejar solos y que los va a defender. Así que, con toda la ardentía, con la determinación y el patriotismo que solo tienen los héroes de la patria, vamos hoy a hacer el mejor operativo contra el crimen y el narcoterrorismo que tienen azotado Medellín y Antioquia”, aseveró.

En estos operativos estuvieron el alcalde Federico Gutiérrez y el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, quienes acompañaron al mandatario de los colombianos.

El mismo alcalde fue quien aseguró que, cerca de las 3:20 de la madrugada, junto al presidente, llevaban más de 100 allanamientos y más de 60 capturas.

Más de 100 allanamientos y más de 60 capturas. Siendo las 3:20 a. m., seguimos en los operativos en Medellín con el presidente @DELAESPRIELLAE, con el gobernador @AndresJRendonC y @ManuelVillaMe. Gracias siempre a nuestra Fuerza Pública. Seguiremos trabajando sin descanso hasta que nuestra gente viva totalmente tranquila”, dijo el alcalde.

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Lo que buscan con estas megaoperaciones es poder reducir los delitos de alto impacto en las diferentes ciudades del país, donde bandas criminales pretenden imponer el miedo con sus acciones.

“Hemos estado acompañando, con el señor alcalde, al señor presidente de la República en los operativos que han tomado lugar no solo aquí en Medellín, en el Valle de Aburrá y en distintos lugares de Antioquia, definiendo neutralizaciones por vía de capturas y también por la vía de las armas, contra estructuras criminales y delincuentes que venían azotando a la población”, señaló el gobernador Rendón.

Se espera que, con el pasar de las horas, las autoridades en Antioquia puedan entregar detalles de quiénes son los presuntos delincuentes capturados en esta redada sin precedentes que hoy sacude a la criminalidad en esta zona de Colombia.

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